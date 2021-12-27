Укр

Как сварить холодец прозрачный, как слеза: 3 главных лайфхака

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
474
Холодец по этому рецепту получается идеальным. Фото: Кулинарная мастерская "У Марины" Новость обновлена 27 декабря 2021, 09:06
Холодец по этому рецепту получается идеальным. Фото: Кулинарная мастерская "У Марины"

Для того чтобы холодец получился прозрачным, очень важно не допускать бурного кипения бульона.

До Нового года остались считанные дни, и, конечно, многие хозяйки уже заготовили в холодильнике отличный кусок мяса для приготовления главного новогоднего блюда — холодца. Мы уже рассказывали вам, как приготовить холодец по классическому рецепту, а также делились секретами приготовления холодца, который не нужно варить 5 часов.

Сегодня же мы расскажем о главных правилах при варке холодца, благодаря которым он получится идеально прозрачным. Секретами приготовления этого блюда поделилась повар 4-го разряда Наталья Гофман, передает tutknow.ru.

Как приготовить прозрачный холодец: главные советы

Совет №1. Сливайте первую воду после закипания мяса. Это обеспечит прозрачность холодца и уменьшит количество калорий готового блюда.

Совет №2. После первого бульона мясо промывайте под проточной водой, чтобы убрать прилипший свернувшийся белок.

Совет №3. Не допускайте интенсивного бурления и кипения мяса, именно тогда ваш холодец получится идеально прозрачным.

Рецепт прозрачного холодца на Новый год

Ингредиенты:

  • Петух — 1 шт.
  • Свиное копыто — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Черный молотый перец — щепотка
  • Морковь — 1 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Душистый перец горошком — 4-5 шт.
  • Гвоздика — 2 шт.
  • Соль — 1,5 ч.л или по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вымытого и очищенного петуха нарежьте кусочками. Чтобы холодец получился менее жирным, с петуха можно снять шкурку. Копыто хорошо помойте под проточной водой.
  2. Морковь, чеснок и лук хорошо очистите и помойте.
  3. Копыто и куски мяса уложите в кастрюлю, залейте все это водой и поставьте на плиту. Варите на большом огне. Доведите до кипения и варите в течение 10 минут, периодически снимая пенку.
  4. Слейте воду и хорошо промойте мясо. Это необходимо, чтобы получить прозрачный холодец.
  5. В чистую кастрюлю сложите мясо и овощи, залейте водой.
  6. Снова доведите до кипения, и снизив температуру варите под крышкой 5 часов. После посолите, поперчите, положите лавровый лист, перец горошком и гвоздику. Продолжайте варить еще 1-2 часа.
  7. Постоянно снимайте серую пенку с холодца.
  8. Сваренное мясо отделите от кости, разберите его по волокнам или нарежьте. Разложите его по судочкам, в которых будете готовить холодец.
  9. Холодец залейте бульоном через мелкое сито и поставьте в холодильник. Через 5-6 часов он будет готов.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт салата "Роскошный", который заменит привычный "Оливье" на новогоднем столе. Также советуем попробовать приготовить необычный салат "Новогодняя ночь".

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Новый год #Холодец
Вероятно, коронавирус в Украине понемногу идет на спад
Здоровье
Количество заболевших удивляет: свежая статистика COVID-19 на 27 декабря
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вероятно, коронавирус в Украине понемногу идет на спад
Количество заболевших удивляет: свежая статистика COVID-19 на 27 декабря
Дата публикации
Категория
Пострадавший находится в весьма тяжелом состоянии
На Донбассе очередное обострение: оккупанты ранили еще одного украинца
Дата публикации
Категория
Штамм "Омикрон" серьезно обеспокоил США из-за темпов распространения
Украине приготовиться? В США бьют тревогу из-за существенного прироста больных COVID-штаммом "Омикрон"
Дата публикации
Категория
Старайтесь в Новый год пить спиртное умеренно в течение всего вечера
Украинцам дали советы, как правильно пить в праздники
Дата публикации
Категория
В первые дни 2022 года в Украине потеплеет
Новый год с оттепелью: какой будет погода в Украине на этой неделе