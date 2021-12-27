Как сварить холодец прозрачный, как слеза: 3 главных лайфхака

Для того чтобы холодец получился прозрачным, очень важно не допускать бурного кипения бульона.

До Нового года остались считанные дни, и, конечно, многие хозяйки уже заготовили в холодильнике отличный кусок мяса для приготовления главного новогоднего блюда — холодца. Мы уже рассказывали вам, как приготовить холодец по классическому рецепту, а также делились секретами приготовления холодца, который не нужно варить 5 часов.

Сегодня же мы расскажем о главных правилах при варке холодца, благодаря которым он получится идеально прозрачным. Секретами приготовления этого блюда поделилась повар 4-го разряда Наталья Гофман, передает tutknow.ru.

Как приготовить прозрачный холодец: главные советы

Совет №1. Сливайте первую воду после закипания мяса. Это обеспечит прозрачность холодца и уменьшит количество калорий готового блюда.

Совет №2. После первого бульона мясо промывайте под проточной водой, чтобы убрать прилипший свернувшийся белок.

Совет №3. Не допускайте интенсивного бурления и кипения мяса, именно тогда ваш холодец получится идеально прозрачным.

Рецепт прозрачного холодца на Новый год

Ингредиенты:

Петух — 1 шт.

Свиное копыто — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Черный молотый перец — щепотка

Морковь — 1 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Душистый перец горошком — 4-5 шт.

Гвоздика — 2 шт.

Соль — 1,5 ч.л или по вкусу

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Способ приготовления:

Вымытого и очищенного петуха нарежьте кусочками. Чтобы холодец получился менее жирным, с петуха можно снять шкурку. Копыто хорошо помойте под проточной водой. Морковь, чеснок и лук хорошо очистите и помойте. Копыто и куски мяса уложите в кастрюлю, залейте все это водой и поставьте на плиту. Варите на большом огне. Доведите до кипения и варите в течение 10 минут, периодически снимая пенку. Слейте воду и хорошо промойте мясо. Это необходимо, чтобы получить прозрачный холодец. В чистую кастрюлю сложите мясо и овощи, залейте водой. Снова доведите до кипения, и снизив температуру варите под крышкой 5 часов. После посолите, поперчите, положите лавровый лист, перец горошком и гвоздику. Продолжайте варить еще 1-2 часа. Постоянно снимайте серую пенку с холодца. Сваренное мясо отделите от кости, разберите его по волокнам или нарежьте. Разложите его по судочкам, в которых будете готовить холодец. Холодец залейте бульоном через мелкое сито и поставьте в холодильник. Через 5-6 часов он будет готов.

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