Гарячий обід на швидку руку: як приготувати ароматний суп із сиром та грінками
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Якщо ви думаєте, що приготувати на обід або вечерю, зверніть увагу на рецепт сирного супу
Якщо вам вже набридли ситні салати з майонезом та новорічні закуски, то настав час для легкого обіду. Наприклад, можна приготувати легкий ароматний сирний суп із куркою та грінками.
Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Інгредієнти:
- 400 г курячого філе;
- 2,5 літра холодної води;
- 400 г картоплі;
- 250 г моркви;
- 150 г ріпчастої цибулі;
- 180 г м’якого плавленого сиру;
- 25 г вершкового масла;
- 3 листки лаврового листа;
- сіль, перець чорний мелений за смаком;
- 0,5 ч. л. меленого мускатного горіха;
- свіжу петрушку для подачі.
Грінки:
- 1 багет;
- рослинна олія;
- приправа "Італійські трави" на смак;
- часник за смаком.
Приготування:
- Куряче філе промиваємо під холодною водою, відправляємо в каструлю і заливаємо холодною водою. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Після закипання додаємо сіль та лавровий лист і варимо 20-30 хвилин.
- Вершкове масло відправляємо на розігріту сковорідку і після того, як воно розтане, відправляємо на сковорідку дрібно нарізану цибулю і натерту на великій тертці моркву. Обсмажуємо до золотистого кольору.
- У бульйон відправляємо нарізану невеликими кубиками картоплю. З моменту закипання проварюємо 10 хвилин.
- З бульйону дістаємо куряче філе та нарізаємо на середні кубики.
- Відправляємо в бульйон піджарку, куряче філе та м’який вершковий сир.
- Додаємо за смаком мускатний горіх, сіль та перець, добре перемішуємо, проварюємо кілька хвилин та знімаємо з вогню.
- Багет нарізаємо на шматочки товщиною близько 1,5 см, викладаємо на лист, змащуємо соняшниковою олією, посипаємо приправами і відправляємо на розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Готові грінки натираємо часником і подаємо до супу.
Відеорецепт:
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