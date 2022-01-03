Гарячий обід на швидку руку: як приготувати ароматний суп із сиром та грінками

Якщо ви думаєте, що приготувати на обід або вечерю, зверніть увагу на рецепт сирного супу

Якщо вам вже набридли ситні салати з майонезом та новорічні закуски, то настав час для легкого обіду. Наприклад, можна приготувати легкий ароматний сирний суп із куркою та грінками.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

400 г курячого філе;

2,5 літра холодної води;

400 г картоплі;

250 г моркви;

150 г ріпчастої цибулі;

180 г м’якого плавленого сиру;

25 г вершкового масла;

3 листки лаврового листа;

сіль, перець чорний мелений за смаком;

0,5 ч. л. меленого мускатного горіха;

свіжу петрушку для подачі.

Грінки:

1 багет;

рослинна олія;

приправа "Італійські трави" на смак;

часник за смаком.

Приготування:

Куряче філе промиваємо під холодною водою, відправляємо в каструлю і заливаємо холодною водою. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Після закипання додаємо сіль та лавровий лист і варимо 20-30 хвилин. Вершкове масло відправляємо на розігріту сковорідку і після того, як воно розтане, відправляємо на сковорідку дрібно нарізану цибулю і натерту на великій тертці моркву. Обсмажуємо до золотистого кольору. У бульйон відправляємо нарізану невеликими кубиками картоплю. З моменту закипання проварюємо 10 хвилин. З бульйону дістаємо куряче філе та нарізаємо на середні кубики. Відправляємо в бульйон піджарку, куряче філе та м’який вершковий сир. Додаємо за смаком мускатний горіх, сіль та перець, добре перемішуємо, проварюємо кілька хвилин та знімаємо з вогню. Багет нарізаємо на шматочки товщиною близько 1,5 см, викладаємо на лист, змащуємо соняшниковою олією, посипаємо приправами і відправляємо на розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Готові грінки натираємо часником і подаємо до супу.

Відеорецепт:

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