Рус

Гарячий обід на швидку руку: як приготувати ароматний суп із сиром та грінками

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
65
Сирний суп готувати дуже легко Новина оновлена 03 січня 2022, 14:41
Сирний суп готувати дуже легко

Якщо ви думаєте, що приготувати на обід або вечерю, зверніть увагу на рецепт сирного супу

Якщо вам вже набридли ситні салати з майонезом та новорічні закуски, то настав час для легкого обіду. Наприклад, можна приготувати легкий ароматний сирний суп із куркою та грінками.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

  • 400 г курячого філе;
  • 2,5 літра холодної води;
  • 400 г картоплі;
  • 250 г моркви;
  • 150 г ріпчастої цибулі;
  • 180 г м’якого плавленого сиру;
  • 25 г вершкового масла;
  • 3 листки лаврового листа;
  • сіль, перець чорний мелений за смаком;
  • 0,5 ч. л. меленого мускатного горіха;
  • свіжу петрушку для подачі.

Грінки:

  • 1 багет;
  • рослинна олія;
  • приправа "Італійські трави" на смак;
  • часник за смаком.

Приготування:

  1. Куряче філе промиваємо під холодною водою, відправляємо в каструлю і заливаємо холодною водою. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Після закипання додаємо сіль та лавровий лист і варимо 20-30 хвилин.
  2. Вершкове масло відправляємо на розігріту сковорідку і після того, як воно розтане, відправляємо на сковорідку дрібно нарізану цибулю і натерту на великій тертці моркву. Обсмажуємо до золотистого кольору.
  3. У бульйон відправляємо нарізану невеликими кубиками картоплю. З моменту закипання проварюємо 10 хвилин.
  4. З бульйону дістаємо куряче філе та нарізаємо на середні кубики.
  5. Відправляємо в бульйон піджарку, куряче філе та м’який вершковий сир.
  6. Додаємо за смаком мускатний горіх, сіль та перець, добре перемішуємо, проварюємо кілька хвилин та знімаємо з вогню.
  7. Багет нарізаємо на шматочки товщиною близько 1,5 см, викладаємо на лист, змащуємо соняшниковою олією, посипаємо приправами і відправляємо на розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Готові грінки натираємо часником і подаємо до супу.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати ідеальні синнабони.

Теги:
#Рецепти #Вечеря #Суп #Обід
Градинар — відомий шанувальник "російського світу" на Одещині
Одеса
"Запакувати та відправити до Росії": на Одещині депутат привітав із Новим роком на тлі Путіна (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Градинар — відомий шанувальник "російського світу" на Одещині
"Запакувати та відправити до Росії": на Одещині депутат привітав із Новим роком на тлі Путіна (фото)
Дата публікації
Категорія
На Заході хочуть, щоб Путін розумів усю серйозність їхніх попереджень
Путіна стримає лише одне: у США назвали вторгнення Росії в Україну "дуже ймовірним"
Дата публікації
Категорія
Інші команди зіткнулися з аваріями, непросто було й нашим спортсменам
"Були аварії, все було": Україна на ралі "Дакар-2022" зіткнулася з труднощами у пустелі (фото)
Дата публікації
Категорія
Погода знову підготувала сюрпризи для українців
Потеплішає до +11°C: погода приготувала "сюрприз" для українців
Дата публікації
Категорія
На Україну чекає переломний 2022 рік
Що буде з курсом долара та цінами: астролог озвучила прогноз для України на 2022 рік