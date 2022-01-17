Рецепт зі шкільного меню Клопотенко: що таке "Пан де Калатрава" та як його приготувати

Щоб приготувати цю страву, потрібні лише яйця, хліб і молоко.

З 1 січня 2022 року у школах по всій Україні запровадили нове шкільне меню, над яким працював відомий кулінар Євген Клопотенко. Вже з перших днів батьки школярів зчинили галас навколо нового харчування, зазначаючи, що їхні діти тепер голодують, адже не хочуть їсти те, що їм пропонують. Щобільше, ціни на шкільне харчування також зросли.

Євген Клопотенко запевнив, що все меню було складено з огляду на всі норми, рекомендовані МОЗ. Також він зазначив, що всі техкарти нових страв шкільного харчування є у вільному доступі, тому кожен з батьків зможе звірити меню з рецептами звідти і навіть приготувати щось самостійно вдома.

"Телеграф" пропонує вам ознайомитися з рецептом іспанського походження — десерту з хліба "Пан де Калатрава".

Рецепт десерту із хліба "Пан де Калатрава" зі шкільного меню Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

хліб пшеничний – 200 г

молоко – 670 мл

яйця – 1,5 шт.

цукор – 46 г

кориця мелена — 8,5 г

ванільний цукор — 4 г

сіль — 3 г

Спосіб приготування:

Зріжте з хліба скоринку. Хлібний м'якуш наріжте на тонкі скибочки. Молоко підігрійте, зніміть з вогню, ретельно помішуючи, додайте яйця, цукор та корицю. Скибочки хліба викладіть одним шаром у форму для запікання і залийте молочно-яєчною сумішшю. Запікайте в духовці при температурі 180С до готовності, поки хліб повністю не поглине молоко і на поверхні не утвориться золота скоринка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати львівський сирник із морквою зі шкільного меню Євгена Клопотенка.