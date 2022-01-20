Шкільне меню Клопотенка: рецепт оригінальної страви "Чилі кон карне" з яловичиною
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"Чилі кон карне" — основна страва, яка не вимагає довгих приготувань та особливих навичок.
Нове шкільне меню, яке запровадили у всіх навчальних закладах України з 1 січня 2022 року, продовжує викликати дуже багато питань та обурень. Незважаючи на доводи відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який і працював над новим раціоном для школярів, про корисність та смакові якості нових страв, батьки продовжують обурюватися.
"Телеграф" пропонує вам ознайомитися з рецептами з нового шкільного меню, щоб розуміти наочно, чим тепер годують діток у школах. Тим більше, що всі техкарти розроблених страв є у вільному доступі. І сьогодні ми розповімо, як приготувати одну з основних страв — "Чилі кон карне" з яловичиною.
Рецепт "Чилі кон карне" з яловичиною зі шкільного меню Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- Яловичина великими шматками — 400 г.
- Квасоля відварена — 470 г.
- Томатний сік – 190 мл.
- Масло вершкове – 20 г.
- Цибуля ріпчаста — 60 г.
- Вода питна – 100 мл.
- Сіль йодована – 3 г.
- Чорний перець мелений — 1 г.
Спосіб приготування:
- Відваріть м’ясо яловичини протягом 1-1,5 години. Після цього подрібніть його на м’ясорубці.
- Цибулю наріжте кубиками і припустіть з яловичим фаршем на вершковому маслі.
- Додайте у фарш відварену квасолю, воду, томатний сік, сіль, перець, і протушкуйте 25-30 хв. до готовності.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати львівський сирник із морквою зі шкільного меню Євгена Клопотенка.
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