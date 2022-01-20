Школьное меню Клопотенко: рецепт оригинального блюда “Чили кон карне” с говядиной
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"Чили кон карне" – основное блюдо, которое не требует долгих приготовлений и особых навыков.
Новое школьное меню, которое ввели во всех учебных заведениях Украины с 1-го января 2022-го года, продолжает вызывать очень много вопросов и возмущений. Несмотря на доводы известного шеф-повара Евгения Клопотенко, который и работал над новым рационом для школьников, о полезности и вкусовых качествах новых блюд, родители продолжают возмущаться.
"Телеграф" предлагает вам ознакомиться с рецептами из нового школьного меню, чтобы понимать наглядно, чем же теперь кормят деток в школах. Тем более, что все техкарты разработанных блюд есть в свободном доступе. И сегодня мы расскажем, как приготовить одно из основных блюд — "Чили кон карне" с говядиной.
Рецепт "Чили кон карне" с говядиной из школьного меню Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- Говядина большими кусками — 400 г.
- Фасоль отварная — 470 г.
- Томатный сок — 190 мл.
- Масло сливочное — 20 г.
- Лук репчатый — 60 г.
- Вода питьевая — 100 мл.
- Соль йодированная — 3 г.
- Черный перец молотый — 1 г.
Способ приготовления:
- Отварите мясо говядины в течении 1-1,5 часа. После измельчите его на мясорубке.
- Лук нарежьте кубиками и припустите с говяжьим фаршем на сливочном масле.
- Добавьте в фарш отварную фасоль, воду, томатный сок, соль, перец, и протушите 25-30 мин. до готовности.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить львовский сырник с морковью из школьного меню Евгения Клопотенко.
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