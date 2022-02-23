Як приготувати дріжджові млинці: особливий рецепт
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Млинці вийдуть пухирчастими і дуже ніжними
Настав час українським господиням починати накопичувати рецепти млинців, які є символом свята Масляної. Нагадаємо, що Масляний тиждень у 2022 році відзначається з 28 лютого до 6 березня.
Раніше ми ділилися рецептом млинців і таких, які точно не зашкодять вашій фігурі. У цьому матеріалі розповімо, як приготувати смачні та ситні млинці на дріжджах. Джерело рецепту: picantecooking.com.
Інгредієнти:
- 200 г борошна
- 350 мл молока кімнатної температури
- 50 мл топленого вершкового масла
- 10 г свіжих дріжджів
- 2 яйця
- 1 ст. л. цукру
- 1/2 ч. л. солі
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці змішуємо молоко та дріжджі (до повного розчинення дріжджів). Додаємо яйця та розтоплене вершкове масло. Збиваємо все разом.
- В окремому посуді змішуємо борошно із сіллю та цукром.
- Додаємо до інших інгредієнтів та збиваємо до однорідності.
- Накриваємо посуд із тістом кухонним рушником та залишаємо на 1 годину.
- Потім розігріваємо невелику сковороду, змащуємо її тонким шаром олії та черпаком наливаємо дріжджове тісто на сковороду, нахиляючи його в різні боки, щоб тісто розтеклося рівномірно.
- Коли на поверхні млинця з’являться пухирці, перевертаємо на інший бік. Смажимо дріжджові млинці до готовності.
Раніше ми розповідали про те, що потрібно робити, щоб млинці не пригорали.
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