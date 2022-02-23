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Як приготувати дріжджові млинці: особливий рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Млинці на дріжджах – простий рецепт
Млинці на дріжджах – простий рецепт

Млинці вийдуть пухирчастими і дуже ніжними

Настав час українським господиням починати накопичувати рецепти млинців, які є символом свята Масляної. Нагадаємо, що Масляний тиждень у 2022 році відзначається з 28 лютого до 6 березня.

Раніше ми ділилися рецептом млинців і таких, які точно не зашкодять вашій фігурі. У цьому матеріалі розповімо, як приготувати смачні та ситні млинці на дріжджах. Джерело рецепту: picantecooking.com.

Інгредієнти:

  • 200 г борошна
  • 350 мл молока кімнатної температури
  • 50 мл топленого вершкового масла
  • 10 г свіжих дріжджів
  • 2 яйця
  • 1 ст. л. цукру
  • 1/2 ч. л. солі
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці змішуємо молоко та дріжджі (до повного розчинення дріжджів). Додаємо яйця та розтоплене вершкове масло. Збиваємо все разом.
  2. В окремому посуді змішуємо борошно із сіллю та цукром.
  3. Додаємо до інших інгредієнтів та збиваємо до однорідності.
  4. Накриваємо посуд із тістом кухонним рушником та залишаємо на 1 годину.
  5. Потім розігріваємо невелику сковороду, змащуємо її тонким шаром олії та черпаком наливаємо дріжджове тісто на сковороду, нахиляючи його в різні боки, щоб тісто розтеклося рівномірно.
  6. Коли на поверхні млинця з’являться пухирці, перевертаємо на інший бік. Смажимо дріжджові млинці до готовності.

Раніше ми розповідали про те, що потрібно робити, щоб млинці не пригорали.

Теги:
#Рецепти #Млинці #Масляна #Млинці
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