Как приготовить дрожжевые блинчики: особый рецепт

Блинчики получатся пузырчатыми и очень нежными

Пора украинским хозяюшкам начинать копить рецепты блинчиков, которые являются символом праздника Масленицы. Напомним, что Масленичная неделя в 2022 году отмечается с 28 февраля по 6 марта.

Ранее мы делились рецептом творожных блинчиков и таких, которые точно не повредят вашей фигуре. В этом материале расскажем, как приготовить вкусные и сытные блинчики на дрожжах. Источник рецепта: picantecooking.com.

Ингредиенты:

200 гр муки

350 мл молока комнатной температуры

50 мл топленого сливочного масла

10 гр свежих дрожжей

2 яйца

1 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

Растительное масло для жарки

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Способ приготовления:

В глубокой миске смешиваем молоко и дрожжи (до полного растворения дрожжей). Добавляем яйца и растопленное сливочное масло. Сбиваем все вместе. В отдельной посуде смешиваем муку с солью и сахаром. Добавляем к остальным ингредиентам и взбиваем до однородности. Накрываем посуду с тестом кухонным полотенцем и оставляем на 1 час. Затем разогреваем небольшую сковороду, смазываем ее тонким слоем масла и черпаком наливаем дрожжевое тесто на сковороду, наклоняя его в разные стороны, чтобы тесто растеклось равномерно. Когда на поверхности блина появятся пузырьки, переворачиваем на другую сторону. Жарим дрожжевые блины до готовности.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно делать, чтобы блинчики не пригорали.