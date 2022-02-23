Как приготовить дрожжевые блинчики: особый рецепт
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Блинчики получатся пузырчатыми и очень нежными
Пора украинским хозяюшкам начинать копить рецепты блинчиков, которые являются символом праздника Масленицы. Напомним, что Масленичная неделя в 2022 году отмечается с 28 февраля по 6 марта.
Ранее мы делились рецептом творожных блинчиков и таких, которые точно не повредят вашей фигуре. В этом материале расскажем, как приготовить вкусные и сытные блинчики на дрожжах. Источник рецепта: picantecooking.com.
Ингредиенты:
- 200 гр муки
- 350 мл молока комнатной температуры
- 50 мл топленого сливочного масла
- 10 гр свежих дрожжей
- 2 яйца
- 1 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешиваем молоко и дрожжи (до полного растворения дрожжей). Добавляем яйца и растопленное сливочное масло. Сбиваем все вместе.
- В отдельной посуде смешиваем муку с солью и сахаром.
- Добавляем к остальным ингредиентам и взбиваем до однородности.
- Накрываем посуду с тестом кухонным полотенцем и оставляем на 1 час.
- Затем разогреваем небольшую сковороду, смазываем ее тонким слоем масла и черпаком наливаем дрожжевое тесто на сковороду, наклоняя его в разные стороны, чтобы тесто растеклось равномерно.
- Когда на поверхности блина появятся пузырьки, переворачиваем на другую сторону. Жарим дрожжевые блины до готовности.
Ранее мы рассказывали о том, что нужно делать, чтобы блинчики не пригорали.