Укр

Как приготовить дрожжевые блинчики: особый рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Блинчики на дрожжах - простой рецепт
Блинчики на дрожжах - простой рецепт

Блинчики получатся пузырчатыми и очень нежными

Пора украинским хозяюшкам начинать копить рецепты блинчиков, которые являются символом праздника Масленицы. Напомним, что Масленичная неделя в 2022 году отмечается с 28 февраля по 6 марта.

Ранее мы делились рецептом творожных блинчиков и таких, которые точно не повредят вашей фигуре. В этом материале расскажем, как приготовить вкусные и сытные блинчики на дрожжах. Источник рецепта: picantecooking.com.

Ингредиенты:

  • 200 гр муки
  • 350 мл молока комнатной температуры
  • 50 мл топленого сливочного масла
  • 10 гр свежих дрожжей
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешиваем молоко и дрожжи (до полного растворения дрожжей). Добавляем яйца и растопленное сливочное масло. Сбиваем все вместе.
  2. В отдельной посуде смешиваем муку с солью и сахаром.
  3. Добавляем к остальным ингредиентам и взбиваем до однородности.
  4. Накрываем посуду с тестом кухонным полотенцем и оставляем на 1 час.
  5. Затем разогреваем небольшую сковороду, смазываем ее тонким слоем масла и черпаком наливаем дрожжевое тесто на сковороду, наклоняя его в разные стороны, чтобы тесто растеклось равномерно.
  6. Когда на поверхности блина появятся пузырьки, переворачиваем на другую сторону. Жарим дрожжевые блины до готовности.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно делать, чтобы блинчики не пригорали.

Теги:
#Рецепты #Блинчики #Масленица #Блины
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