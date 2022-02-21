Укр

Как приготовить вкусные творожные блинчики: простой рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Творожные блины на завтрак к чаю
Творожные блины на завтрак к чаю

Невероятно вкусные и сытные блины украсят любой стол

Одним из самых ярких праздников в году является Масленица! В 2022 году Масленичная неделя начнется 28 февраля, а закончится 6 марта. Одними из главных атрибутов праздника несомненно являются блины.

Для некоторых хозяек они могут стать проблемным блюдом — они рвутся, а в некоторых случаях прилипают к сковороде. Но как бы том ни было, блины остаются для многих из нас сытным блюдом национальной украинской кухни, которое хочется повторить раз за разом. Рецептом приготовления творожных блинов поделился портал podskazok.net.

Ингредиенты:

  • 200 грамм мягкого творога;
  • 2 яйца,
  • 1 стакан молока,
  • 1 стакан муки,
  • 3 ч. л. сахара,
  • 1 ч. л. соли.

Приготовление:

  1. Взбиваем яйца с сахаром, после чего добавляем к ним протертый творог через специальное сито (можно попробовать его помять обычной столовой ложкой).
  2. Добавляем в тесто молоко, соль и снова все перемешиваем.
  3. Всыпаем маленькими порциями в тесто муку и перемешиваем.
  4. Жарим блины на сковороде на растительном масле с двух сторон.

Подавать творожные блины очень вкусно со сгущенкой или любимым вареньем. Приятного аппетита!

Ранее мы разбирались с тем, что нужно делать, чтобы блинчики не пригорали.

Теги:
#Рецепты #Блинчики #Масленица #Блины
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