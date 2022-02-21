Як приготувати смачні млинці з сиру: простий рецепт

Неймовірно смачні та ситні млинці прикрасять будь-який стіл

Одним із найяскравіших свят у році є Масляна! У 2022 році Масляний тиждень розпочнеться 28 лютого, а закінчиться 6 березня. Одними із головних атрибутів свята безсумнівно є млинці.

Для деяких господинь вони можуть стати проблемною стравою — вони рвуться, а в деяких випадках прилипають до сковороди. Але хай там що не було, млинці залишаються для багатьох із нас ситною стравою національної української кухні, яку хочеться повторити щоразу. Рецептом приготування млинців з сиру поділився портал podskazok.net.

Інгредієнти:

200 г м’якого сиру;

2 яйця,

1 склянка молока,

1 склянка борошна,

3 ч. л. цукру,

1 ч. л. солі.

Приготування:

Збиваємо яйця з цукром, після чого додаємо до них протертий сир через спеціальне сито (можна спробувати пом’яти його звичайною столовою ложкою). Додаємо в тісто молоко, сіль і знову все перемішуємо. Всипаємо маленькими порціями в тісто борошно та перемішуємо. Смажимо млинці на сковороді на олії з двох сторін.

Подавати сирні млинці дуже смачно зі згущеним молоком або улюбленим варенням. Смачного!

Раніше ми розбиралися з тим, що потрібно робити, щоб млинці не пригорали.