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Як приготувати смачні млинці з сиру: простий рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Смачні млинці на сніданок до чаю
Смачні млинці на сніданок до чаю

Неймовірно смачні та ситні млинці прикрасять будь-який стіл

Одним із найяскравіших свят у році є Масляна! У 2022 році Масляний тиждень розпочнеться 28 лютого, а закінчиться 6 березня. Одними із головних атрибутів свята безсумнівно є млинці.

Для деяких господинь вони можуть стати проблемною стравою — вони рвуться, а в деяких випадках прилипають до сковороди. Але хай там що не було, млинці залишаються для багатьох із нас ситною стравою національної української кухні, яку хочеться повторити щоразу. Рецептом приготування млинців з сиру поділився портал podskazok.net.

Інгредієнти:

  • 200 г м’якого сиру;
  • 2 яйця,
  • 1 склянка молока,
  • 1 склянка борошна,
  • 3 ч. л. цукру,
  • 1 ч. л. солі.

Приготування:

  1. Збиваємо яйця з цукром, після чого додаємо до них протертий сир через спеціальне сито (можна спробувати пом’яти його звичайною столовою ложкою).
  2. Додаємо в тісто молоко, сіль і знову все перемішуємо.
  3. Всипаємо маленькими порціями в тісто борошно та перемішуємо.
  4. Смажимо млинці на сковороді на олії з двох сторін.

Подавати сирні млинці дуже смачно зі згущеним молоком або улюбленим варенням. Смачного!

Раніше ми розбиралися з тим, що потрібно робити, щоб млинці не пригорали.

Теги:
#Рецепти #Млинці #Масляна #Млинці
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