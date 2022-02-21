Як приготувати смачні млинці з сиру: простий рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 51
Неймовірно смачні та ситні млинці прикрасять будь-який стіл
Одним із найяскравіших свят у році є Масляна! У 2022 році Масляний тиждень розпочнеться 28 лютого, а закінчиться 6 березня. Одними із головних атрибутів свята безсумнівно є млинці.
Для деяких господинь вони можуть стати проблемною стравою — вони рвуться, а в деяких випадках прилипають до сковороди. Але хай там що не було, млинці залишаються для багатьох із нас ситною стравою національної української кухні, яку хочеться повторити щоразу. Рецептом приготування млинців з сиру поділився портал podskazok.net.
Інгредієнти:
- 200 г м’якого сиру;
- 2 яйця,
- 1 склянка молока,
- 1 склянка борошна,
- 3 ч. л. цукру,
- 1 ч. л. солі.
Приготування:
- Збиваємо яйця з цукром, після чого додаємо до них протертий сир через спеціальне сито (можна спробувати пом’яти його звичайною столовою ложкою).
- Додаємо в тісто молоко, сіль і знову все перемішуємо.
- Всипаємо маленькими порціями в тісто борошно та перемішуємо.
- Смажимо млинці на сковороді на олії з двох сторін.
Подавати сирні млинці дуже смачно зі згущеним молоком або улюбленим варенням. Смачного!
Раніше ми розбиралися з тим, що потрібно робити, щоб млинці не пригорали.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-