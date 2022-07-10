Частинка літа взимку: рецепт найсмачнішого компоту-мохіто, який не залишить нікого байдужим
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Дуже смачний мохіто може вийти, якщо замінити лимон на апельсин.
Якщо вам вже набридло консервувати на зиму традиційні компоти, наприклад, з ягід і фруктів, то чудовою альтернативою стане смачний і свіжий напій "Мохіто" з аґрусу та м’яти. Такий свіжий компот поверне вас у літо навіть у найхолоднішу зиму.
Рецептом найсмачнішого компоту-мохіто поділилася кулінарний блогер larisa_valerievna_ у своєму блозі в Інстаграм. Зазначається, що рецепт дуже простий та легкий. Вийде навіть у початківців домогосподарок.
Мохіто з аґрусу: рецепт
Інгредієнти:
- Аґрус
- Лимон
- М’ята
- Цукор
- Вишня або чорна смородина (трохи підфарбувати компот)
Спосіб приготування:
- Банки попередньо добре промийте та висушіть. Кришки попередньо залийте окропом.
- У кожну банку на 1/3 закладайте аґрус, трохи вишні чи смородини, гілочку м’яти та часточку лимона без кісточок. Лимон попередньо обшпарити окропом.
- Далі насипте цукор, у кожну банку приблизно по 170 гр.
- Залийте окропом і закатайте все в банки. Переверніть вгору дном і укутайте теплою ковдрою до остигання.
Раніше "Телеграф" розповів, як приготувати на зиму домашній кетчуп, а також ми ділилися рецептом полуничного варення із трьох інгредієнтів.