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Частинка літа взимку: рецепт найсмачнішого компоту-мохіто, який не залишить нікого байдужим

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Якщо додати до компоту лід, вийде справжній коктейль
Якщо додати до компоту лід, вийде справжній коктейль

Дуже смачний мохіто може вийти, якщо замінити лимон на апельсин.

Якщо вам вже набридло консервувати на зиму традиційні компоти, наприклад, з ягід і фруктів, то чудовою альтернативою стане смачний і свіжий напій "Мохіто" з аґрусу та м’яти. Такий свіжий компот поверне вас у літо навіть у найхолоднішу зиму.

Рецептом найсмачнішого компоту-мохіто поділилася кулінарний блогер larisa_valerievna_ у своєму блозі в Інстаграм. Зазначається, що рецепт дуже простий та легкий. Вийде навіть у початківців домогосподарок.

Мохіто з аґрусу: рецепт

Інгредієнти:

  • Аґрус
  • Лимон
  • М’ята
  • Цукор
  • Вишня або чорна смородина (трохи підфарбувати компот)

Спосіб приготування:

  1. Банки попередньо добре промийте та висушіть. Кришки попередньо залийте окропом.
  2. У кожну банку на 1/3 закладайте аґрус, трохи вишні чи смородини, гілочку м’яти та часточку лимона без кісточок. Лимон попередньо обшпарити окропом.
  3. Далі насипте цукор, у кожну банку приблизно по 170 гр.
  4. Залийте окропом і закатайте все в банки. Переверніть вгору дном і укутайте теплою ковдрою до остигання.

Раніше "Телеграф" розповів, як приготувати на зиму домашній кетчуп, а також ми ділилися рецептом полуничного варення із трьох інгредієнтів.

Теги:
#Компот #Рецепти #Консервація #консервація на зиму