Частинка літа взимку: рецепт найсмачнішого компоту-мохіто, який не залишить нікого байдужим

Дуже смачний мохіто може вийти, якщо замінити лимон на апельсин.

Якщо вам вже набридло консервувати на зиму традиційні компоти, наприклад, з ягід і фруктів, то чудовою альтернативою стане смачний і свіжий напій "Мохіто" з аґрусу та м’яти. Такий свіжий компот поверне вас у літо навіть у найхолоднішу зиму.

Рецептом найсмачнішого компоту-мохіто поділилася кулінарний блогер larisa_valerievna_ у своєму блозі в Інстаграм. Зазначається, що рецепт дуже простий та легкий. Вийде навіть у початківців домогосподарок.

Мохіто з аґрусу: рецепт

Інгредієнти:

Аґрус

Лимон

М’ята

Цукор

Вишня або чорна смородина (трохи підфарбувати компот)

Спосіб приготування:

Банки попередньо добре промийте та висушіть. Кришки попередньо залийте окропом. У кожну банку на 1/3 закладайте аґрус, трохи вишні чи смородини, гілочку м’яти та часточку лимона без кісточок. Лимон попередньо обшпарити окропом. Далі насипте цукор, у кожну банку приблизно по 170 гр. Залийте окропом і закатайте все в банки. Переверніть вгору дном і укутайте теплою ковдрою до остигання.

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