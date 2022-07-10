Частица лета зимой: рецепт вкуснейшего компота-мохито, который не оставит никого равнодушным
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Очень вкусный мохито может получиться, если заменить лимон апельсином.
Если вам уже надоело консервировать на зиму традиционные компоты, к примеру, из ягод и фруктов, то отличной альтернативой станет вкусный и свежий напиток "Мохито" из крыжовника и мяты. Такой свежий компот вернет вас в лето даже в саму холодную зиму.
Рецептом вкуснейшего компота-мохито поделилась кулинарный блогер larisa_valerievna_ в своем блоге в Инстаграм. Отмечается, что рецепт очень простой и легкий. Получится даже у начинающих домохозяек.
Мохито из крыжовника: рецепт
Ингредиенты:
- Крыжовник
- Лимон
- Мята
- Сахар
- Вишня или черная смородина (немного подкрасить компот)
Способ приготовления:
- Банки предварительно хорошо промойте и высушите. Крышки предварительно залейте кипятком.
- В каждую банку на 1/3 закладывайте крыжовник, немного вишни или смородины, веточку мяты и дольку лимона без косточек. Лимон предварительно ошпарьте кипятком.
- Далее насыпьте сахар, в каждую банку примерно по 170 гр.
- Залейте крутым кипятком и закатайте все в банки. Переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом до остывания.
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