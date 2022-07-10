Частица лета зимой: рецепт вкуснейшего компота-мохито, который не оставит никого равнодушным

Очень вкусный мохито может получиться, если заменить лимон апельсином.

Если вам уже надоело консервировать на зиму традиционные компоты, к примеру, из ягод и фруктов, то отличной альтернативой станет вкусный и свежий напиток "Мохито" из крыжовника и мяты. Такой свежий компот вернет вас в лето даже в саму холодную зиму.

Рецептом вкуснейшего компота-мохито поделилась кулинарный блогер larisa_valerievna_ в своем блоге в Инстаграм. Отмечается, что рецепт очень простой и легкий. Получится даже у начинающих домохозяек.

Мохито из крыжовника: рецепт

Ингредиенты:

Крыжовник

Лимон

Мята

Сахар

Вишня или черная смородина (немного подкрасить компот)

Способ приготовления:

Банки предварительно хорошо промойте и высушите. Крышки предварительно залейте кипятком. В каждую банку на 1/3 закладывайте крыжовник, немного вишни или смородины, веточку мяты и дольку лимона без косточек. Лимон предварительно ошпарьте кипятком. Далее насыпьте сахар, в каждую банку примерно по 170 гр. Залейте крутым кипятком и закатайте все в банки. Переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом до остывания.

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