Як приготувати паляницю: справжній український рецепт (відео)

Якщо пекти паляниці на кефірі, то вони виходять неймовірно ніжними

Українська випічка паляниця набула нової хвилі популярності. Кожен бодай раз, але має спробувати приготувати цю легендарну страву української кухні. Тим більше, що паляниця може бути як солодкою, так і солоною.

Як повідомляє "Телеграф", рецептом українських паляниць ділиться фудблогерка Дар’я Вистовська в Instagram. Випічка виходить дуже пишною, смачною та ситною. Коржик можна доповнити зеленню.

Складові:

кефір 800 г

яйце 1 шт.

сода 1 ч. ложка

оцет 1 ст. ложка

сіль 1 ч. ложка

олія 50 мл

борошно 1 кг 300 г

зелень 200 г

спеції за смаком

Спосіб приготування:

Змішати кефір, яйце, гашену оцтом соду, сіль та олію. Коли тісто буде вже важко перемішувати, додати зелень і борошно, що залишилося, замішати тісто руками. Накрити рушником та залишити на 10 хвилин. Поділити тісто на кульки, як на відео (руки посипати борошном, щоб не липло). Розкатати кульки на коржики, завтовшки 2-3 мм. Обсмажити на змащеній сковороді олією з двох сторін до золотої скоринки.

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