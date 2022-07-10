Как приготовить паляницу: настоящий украинский рецепт (видео)

Если печь паляницы на кефире, то они получаются невероятно нежными

Украинская выпечка паляница обрела новую волну популярности. Каждый хоть раз, но должен попробовать приготовить это легендарное блюдо украинской кухни. Тем более, что паляница может быть как сладкой, так и соленой.

Как сообщает "Телеграф", рецептом украинских паляниц делится фудблогерка Дарья Вистовская в Instagram. Выпечка получается очень пышной, вкусной и сытной. Лепешку можно дополнить зеленью.

Ингредиенты:

кефир 800 г

яйцо 1 шт.

сода 1 ч. ложка

уксус 1 ст. ложка

соль 1 ч. ложка

растительное масло 50 мл

мука 1 кг 300 г

зелень 200 г

специи по вкусу

Способ приготовления:

Смешать кефир, яйцо, гашеную уксусом соду, соль и масло. Когда тесто будет уже трудно перемешивать, добавить зелень и оставшуюся муку, замешать тесто руками. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут. Поделить тесто на шарики, как на видео (руки посыпать мукой, чтобы не липло).Раскатать шарики на лепешки, толщиной 2-3 мм. Обжарить на слегка смазанной сковороде маслом с двух сторон до золотой корочки.

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