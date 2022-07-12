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Закуска з перчинкою: як швидко та без стерилізації замаринувати гострий перець на зиму (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Маринований гострий перець приємно здивує ваших гостей
Маринований гострий перець приємно здивує ваших гостей

За цим рецептом замаринувати гострий перець дуже просто та швидко

Закрити на зиму можна не лише традиційні помідори або мариновані огірки, а й інші овочі. У тому числі це може бути гострий перець. У консервованому вигляді закуска має пікантний смак та запашний аромат.

Як передає "Телеграф", про швидкий спосіб маринування гострого перцю на зиму розповідає Youtube-канал "Смачна їжа". Основний плюс цього рецепту – овочі не потрібно стерилізувати. На приготування страви з перчиком знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів.

Інгредієнти з розрахунку на дві банки об’ємом по 0,5 л:

  • Гострий перець – 500 г
  • Цукор – 3 ст. ложки
  • Сіль – 2 ст. ложки
  • Оцет 9% — 50 мл
  • Часник – 2 зубчики
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Кріп
  • Запашний перець горошком — 8 шт.
  • Гвоздика – 2 бутони
  • Чорний перець горошком – 8 шт.

Спосіб приготування:

  1. Перець помити та висушити.
  2. Банки простерилізувати.
  3. На дно банки закласти лавровий лист, 1 зубчик часнику, парасолька кропу, 4 горошки запашного перцю, 1 бутон гвоздики та 4 горошинки чорного перцю. Викласти перець.
  4. Залити окропом перець і залишити на 10 хвилин. Потім злити воду, поставити на вогонь і довести до кипіння. Знову залити перець та залишити на 10 хвилин.
  5. Злити воду з перцю та приготувати маринад. Додати сіль і цукор. Поставити на вогонь і довести до кипіння. Зняти з вогню, додати оцет. Залити перець маринадом та закрити. Накрити ковдрою до охолодження.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачнішої закуски з кабачків на зиму.

Теги:
#Рецепт #Консервація #Гострий перець