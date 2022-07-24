Рулетики з кабачка та огірка, які оцінять всі: цікавий рецепт консервації на зиму

Така закуска чудово зберігається при кімнатній температурі

Ці корисні овочі підходять для приготування різноманітних страв. З кабачків виходять соковиті котлети, кабачкові млинці та багато інших смачних та цікавих смаколиків. Також із них виходять неймовірні консервовані рулетики.

Рецептом овочевої заготівлі на зиму поділився кулінарний блогер Денис Вискребенцев. Виходять смачні рулетики з кабачка та огірка з додаванням тертої моркви. Готується страва просто, а виходить — дуже цікаво і найголовніше смачно.

Як законсервувати рулетики з кабачка та огірка

Інгредієнти:

Кабачки — 2 шт.

Огірки — 4-5 шт.

Морква – 1 шт.

Часник — 3 зуб;

Перець запашний — 9 шт.

Чорний перець горошком — 15 шт.

Олія — 3 ч. ложки

Маринад:

Вода — 1,5 літра

Сіль — 1,5 ст. ложки

Цукор — 4 ст. ложки

Оцет 9% — 60 мл

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Приготування:

Кабачки, огірки миємо та за допомогою овочерізки нарізаємо тонкими пластинами. На одну пластину кабачка кладемо одну пластину огірка і загортаємо у рулетик. На дно кожної банки викладаємо 3 горошини запашного перцю, 5 чорного перцю, 1 зубчик часнику (можна подрібнити). Моркву миємо, чистимо і натираємо на великій тертці. Ділимо на три частини і розкладаємо у банки. Зверху викладаємо рулетики з кабачка і огірка. Додаємо по 1 чайній ложці олії. У воду додаємо сіль, цукор, оцет і доводимо до кипіння. Готовим маринадом заливаємо банки. Прикриваємо кришками та стерилізуємо банки протягом 15 хвилин. Потім закриваємо, укутуємо та залишаємо до повного остигання.

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