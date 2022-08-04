Як закрити смородину на зиму, щоб вийшло смачно: рецепт незвичайного желе (відео)
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Такий спосіб заготівлі смородини сподобається будь-якому кулінару
Сезон консервації триває і час подумати, що приготувати з солодких "закруток". Якщо ви втомилися від традиційного варення чи компоту, спробуйте зробити на зиму ягідне желе. Відмінним інгредієнтом для такої консервації стане червона смородина.
Рецептом желе з порічки ділиться кулінарний блогер _tanyushina в Instagram. Приготувати смачну заготівлю зможуть навіть кухарі-початківці. Смак смородинового желе вас приємно здивує. Воно ідеально доповнить млинці, вафлі або впишеться в компанію з сирним асорті до вина.
Складові:
- 1 кг червоної смородини
- 800 г цукру
Спосіб приготування:
- Смородину добре вимити, перекласти в каструлю (разом із гілочками, нічого обривати не треба) і поставити на вогонь.
- Під час нагрівання смородина поступово дасть сік і стане м’якою. Масу потрібно лише нагріти, тобто не кип’ятити та не варити! Щойно ягоди стали м’які та з’явився сік – готово.
- Перекладаємо смородину в сито та перетираємо. Це робиться дуже легко і просто, навіть простою ложкою у звичайному ситі.
- Перетерте пюре перелити в каструлю, додати цукор, поставити на вогонь і довести до кипіння. Варити не треба! Тільки закипіло – готове.
- Відразу розлити в стерильні банки та герметично закрити.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом нестандартного джему на зиму із м’яти. А також ми писали, як приготувати на зиму "закрутку" з яблук та кавуна.