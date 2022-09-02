Збереже час і сили: рецепт "ледачого" лечо в мультиварці

Лечо — це універсальна холодна закуска, яку можна їсти навіть просто із хлібом.

Лечо — це одна з найпопулярніших страв, яка відмінно доповнить набір традиційних "закруток" на зиму, які влітку та ранньої осені готує кожна домогосподарка. Однак через такі тривалі маніпуляції, як стерилізація та пастеризація, багато хто відмовляється від приготування подібної закуски. Але якщо у вас є мультиварка, процес приготування можна значно скоротити.

Як повідомляє prostoway, найсмачніше лечо можна приготувати без виконання пастеризації, чим можна скоротити час готування, а також зберегти свої сили. Для цього вам знадобиться мультиварка, трохи вільного часу, потрібні продукти та бажання готувати.

"Ледаче" лечо в мультиварці: рецепт

Інгредієнти:

2 кг болгарського перцю;

1 кг помідорів;

3 великі головки часнику;

100 г рослинної олії;

50 г оцту;

сіль та цукор за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори наріжте на великі шматочки, а перець – соломкою чи великими квадратиками. У чашу мультиварки влийте олію, засипте овочі, посоліть і додайте цукор. Готувати майбутнє лікування потрібно в режимі гасіння протягом 30 хвилин. Поки овочева маса готується, підготуйте банки. За 3 хвилини до готовності додайте в мультиварку подрібнений часник. Після того, як пролунає звуковий сигнал, що свідчить про закінчення приготування, влийте оцет і перемішайте. Розкладіть овочеву суміш банками і закатайте кришками.

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