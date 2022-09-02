Сохранит время и силы: рецепт "ленивого" лечо в мультиварке
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Лечо — это универсальная холодная закуска, которую можно есть даже просто с хлебом.
Лечо — это одно из самых популярных блюд, которое отлично дополнит набор традиционных "закруток" на зиму, которые летом и ранней осенью готовит каждая домохозяйка. Однако из-за таких длительных манипуляций, как стерилизация и пастеризация, многие отказываются от приготовления подобной закуски. Но если у вас есть мультиварка, то процесс приготовления можно значительно сократить.
Как сообщает prostoway, вкуснейшее лечо можно приготовить без выполнения различных пастеризаций, чем можно сократить время готовки, а также и сохранить свои силы. Для этого вам понадобиться мультиварка, немного свободного времени, нужные продукты и желание готовить.
"Ленивое" лечо в мультиварке: рецепт
Ингредиенты:
- 2 кг болгарского перца;
- 1 кг помидоров;
- 3 большие головки чеснока;
- 100 г растительного масла;
- 50 г уксуса;
- соль и сахар по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры нарежьте на крупные кусочки, а перец – соломкой или большими квадратиками.
- В чашу мультиварки влейте растительное масло, засыпьте овощи, посолите и добавьте сахар. Готовить будущее лечо нужно в режиме тушения в течение 30 минут.
- Пока овощная масса готовится, подготовьте банки.
- За 3 минуты до готовности добавьте в мультиварку измельченный чеснок.
- После того как раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий об окончании приготовления, влейте уксус и перемешайте лечо.
- Разложите овощную смесь по банкам и закатайте крышками.
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