Сохранит время и силы: рецепт "ленивого" лечо в мультиварке

Лечо — это универсальная холодная закуска, которую можно есть даже просто с хлебом.

Лечо — это одно из самых популярных блюд, которое отлично дополнит набор традиционных "закруток" на зиму, которые летом и ранней осенью готовит каждая домохозяйка. Однако из-за таких длительных манипуляций, как стерилизация и пастеризация, многие отказываются от приготовления подобной закуски. Но если у вас есть мультиварка, то процесс приготовления можно значительно сократить.

Как сообщает prostoway, вкуснейшее лечо можно приготовить без выполнения различных пастеризаций, чем можно сократить время готовки, а также и сохранить свои силы. Для этого вам понадобиться мультиварка, немного свободного времени, нужные продукты и желание готовить.

"Ленивое" лечо в мультиварке: рецепт

Ингредиенты:

2 кг болгарского перца;

1 кг помидоров;

3 большие головки чеснока;

100 г растительного масла;

50 г уксуса;

соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры нарежьте на крупные кусочки, а перец – соломкой или большими квадратиками. В чашу мультиварки влейте растительное масло, засыпьте овощи, посолите и добавьте сахар. Готовить будущее лечо нужно в режиме тушения в течение 30 минут. Пока овощная масса готовится, подготовьте банки. За 3 минуты до готовности добавьте в мультиварку измельченный чеснок. После того как раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий об окончании приготовления, влейте уксус и перемешайте лечо. Разложите овощную смесь по банкам и закатайте крышками.

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