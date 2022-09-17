Бюджетна, але дуже смачна: рецепт картопляної піци з начинкою на будь-який смак

Готуйте відразу більше, адже така піца розійдеться дуже швидко.

Піца — це одна з найпопулярніших страв у світі, що підтверджує наявність найрізноманітніших її рецептів. Наприклад зробити піцу можна на сковороді буквально за 15 хвилин, і навіть у кухлі в мікрохвильовій печі. Також цю страву можна приготувати і з картоплі.

Рецепт картопляної піци з сиром, до якої можна додати начинку на будь-який смак, ми знайшли на порталі prostoway. Зазначається, що така піца готується дуже просто і досить швидко, проте попри свою бюджетність, сподобається всім без винятку.

Картопляно-сирна піца: рецепт

Інгредієнти:

Картопля – 4 штуки

Борошно — 1 столова ложка

Твердий сир – 1 столова ложка

Сіль – 1/4 чайної ложки

Сир Моцарела – 100 г

Спосіб приготування:

Картоплю почистьте, наріжте, залийте водою і зваріть до готовності, після чого добре розімніть до стану пюре. Потім додайте до нього борошно, натертий на тертці твердий сир, чорний мелений перець і, за бажанням, улюблені спеції. Все добре розмішайте і замісіть картопляне тісто, з якого скатайте одну велику кулю. Потім розділіть його на дві половинки, які розкотіть у коржики круглої форми. На один корж покладете натертий на великій тертці сир моцарела, а другий покладіть зверху. Краї коржів склейте один з одним. За бажанням до сиру можете додати будь-яку начинку. Розігрійте сковороду на середньому вогні, змастіть її олією чи вершковим маслом. Картопляну піцу викладіть на сковороду та обсмажте до золотистого кольору. Потім переверніть піцу на інший бік і обсмажте до золотистого кольору.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати нереально пишні оладки, в які не потрібно додавати дріжджі.