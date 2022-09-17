Бюджетна, але дуже смачна: рецепт картопляної піци з начинкою на будь-який смак
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Готуйте відразу більше, адже така піца розійдеться дуже швидко.
Піца — це одна з найпопулярніших страв у світі, що підтверджує наявність найрізноманітніших її рецептів. Наприклад зробити піцу можна на сковороді буквально за 15 хвилин, і навіть у кухлі в мікрохвильовій печі. Також цю страву можна приготувати і з картоплі.
Рецепт картопляної піци з сиром, до якої можна додати начинку на будь-який смак, ми знайшли на порталі prostoway. Зазначається, що така піца готується дуже просто і досить швидко, проте попри свою бюджетність, сподобається всім без винятку.
Картопляно-сирна піца: рецепт
Інгредієнти:
- Картопля – 4 штуки
- Борошно — 1 столова ложка
- Твердий сир – 1 столова ложка
- Сіль – 1/4 чайної ложки
- Сир Моцарела – 100 г
Спосіб приготування:
- Картоплю почистьте, наріжте, залийте водою і зваріть до готовності, після чого добре розімніть до стану пюре. Потім додайте до нього борошно, натертий на тертці твердий сир, чорний мелений перець і, за бажанням, улюблені спеції.
- Все добре розмішайте і замісіть картопляне тісто, з якого скатайте одну велику кулю. Потім розділіть його на дві половинки, які розкотіть у коржики круглої форми.
- На один корж покладете натертий на великій тертці сир моцарела, а другий покладіть зверху. Краї коржів склейте один з одним. За бажанням до сиру можете додати будь-яку начинку.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні, змастіть її олією чи вершковим маслом. Картопляну піцу викладіть на сковороду та обсмажте до золотистого кольору.
- Потім переверніть піцу на інший бік і обсмажте до золотистого кольору.
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