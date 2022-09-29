Осінній салат з яблук та перцю: оригінальна закатка
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У цій заготівлі фрукти чудово поєднуються з овочами, доповнюючи одне одного.
У сезон зимових заготовок господині прагнуть зробити смачні, цікаві та оригінальні салати. При цьому експерименти та незвичайне поєднання продуктів у них лише вітається.
"Телеграф" сподівається, що черговий рецепт закатки вам сподобається і займе гідне місце у зошиті, а також на поличці. Спробуйте в одній банці подружити овочі та фрукти – болгарський перець з ароматними яблуками.
Для кращого результату перець вибирайте м’ясистий соковитий та червоний, а яблука – кисло-солодкі.
Як приготувати салат з яблук і перцю
Інгредієнти:
- 2 кг болгарського перцю,
- 1 кг кислих яблук,
- 1 кг цибулі,
- 100 мл рослинної олії,
- 80 г меду,
- 3 ч. ложки солі.
Приготування:
- Перець очистіть від насіння та наріжте смужками завширшки 1,5-2 см.
- Яблука очистіть від серцевини і поріжте тонкими пластинками.
- Цибулю поріжте півкільцями.
- З’єднайте яблука з овочами, додайте решту інгредієнтів, перемішайте і дайте постояти приблизно 1 годину, щоб яблука пустили сік.
- Потім поставте миску на вогонь і доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь та варіть, помішуючи, 15 хвилин.
- Перекладіть салат у підготовлені стерилізовані банки і закатайте.
- Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.
Смачного!
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