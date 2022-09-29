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Осінній салат з яблук та перцю: оригінальна закатка

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Консервація яблук із перцем
Консервація яблук із перцем

У цій заготівлі фрукти чудово поєднуються з овочами, доповнюючи одне одного.

У сезон зимових заготовок господині прагнуть зробити смачні, цікаві та оригінальні салати. При цьому експерименти та незвичайне поєднання продуктів у них лише вітається.

"Телеграф" сподівається, що черговий рецепт закатки вам сподобається і займе гідне місце у зошиті, а також на поличці. Спробуйте в одній банці подружити овочі та фрукти – болгарський перець з ароматними яблуками.

Для кращого результату перець вибирайте м’ясистий соковитий та червоний, а яблука – кисло-солодкі.

Як приготувати салат з яблук і перцю

Інгредієнти:

  • 2 кг болгарського перцю,
  • 1 кг кислих яблук,
  • 1 кг цибулі,
  • 100 мл рослинної олії,
  • 80 г меду,
  • 3 ч. ложки солі.

Приготування:

  1. Перець очистіть від насіння та наріжте смужками завширшки 1,5-2 см.
  2. Яблука очистіть від серцевини і поріжте тонкими пластинками.
  3. Цибулю поріжте півкільцями.
  4. З’єднайте яблука з овочами, додайте решту інгредієнтів, перемішайте і дайте постояти приблизно 1 годину, щоб яблука пустили сік.
  5. Потім поставте миску на вогонь і доведіть до кипіння.
  6. Зменшіть вогонь та варіть, помішуючи, 15 хвилин.
  7. Перекладіть салат у підготовлені стерилізовані банки і закатайте.
  8. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними та з хрусткою скоринкою. Також спробуйте консервовані помідори з виноградом на зиму.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Болгарський перець #Заготовки на зиму