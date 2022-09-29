Осінній салат з яблук та перцю: оригінальна закатка

У цій заготівлі фрукти чудово поєднуються з овочами, доповнюючи одне одного.

У сезон зимових заготовок господині прагнуть зробити смачні, цікаві та оригінальні салати. При цьому експерименти та незвичайне поєднання продуктів у них лише вітається.

"Телеграф" сподівається, що черговий рецепт закатки вам сподобається і займе гідне місце у зошиті, а також на поличці. Спробуйте в одній банці подружити овочі та фрукти – болгарський перець з ароматними яблуками.

Для кращого результату перець вибирайте м’ясистий соковитий та червоний, а яблука – кисло-солодкі.

Як приготувати салат з яблук і перцю

Інгредієнти:

2 кг болгарського перцю,

1 кг кислих яблук,

1 кг цибулі,

100 мл рослинної олії,

80 г меду,

3 ч. ложки солі.

Приготування:

Перець очистіть від насіння та наріжте смужками завширшки 1,5-2 см. Яблука очистіть від серцевини і поріжте тонкими пластинками. Цибулю поріжте півкільцями. З’єднайте яблука з овочами, додайте решту інгредієнтів, перемішайте і дайте постояти приблизно 1 годину, щоб яблука пустили сік. Потім поставте миску на вогонь і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь та варіть, помішуючи, 15 хвилин. Перекладіть салат у підготовлені стерилізовані банки і закатайте. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Смачного!

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