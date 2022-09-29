Осенний салат из яблок и перца: оригинальная закатка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В этой заготовке фрукты прекрасно сочетаются с овощами, дополняя друг друга.
В сезон зимних заготовок хозяйки стремятся сделать вкусные, интересные и оригинальные салаты. При этом эксперименты и необычное сочетание продуктов в них только приветствуется.
"Телеграф" надеется, что очередной рецепт закатки вам понравится и займет достойное место в тетради, а также на полочке. Попробуйте в одной банке подружить овощи и фрукты – болгарский перец с ароматными яблоками.
Для лучшего результата перец выбирайте мясистый сочный и красный, а яблоки — кисло-сладкие.
Как приготовить салат из яблок и перцы
Ингредиенты:
- 2 кг болгарского перца,
- 1 кг кислых яблок,
- 1 кг лука,
- 100 мл растительного масла,
- 80 г меда,
- 3 ч. ложки соли.
Приготовление:
- Перец очистите от семян и нарежьте полосками шириной 1,5-2 см.
- Яблоки очистите от сердцевины и порежьте тонкими пластинками.
- Лук порежьте полукольцами.
- Соедините яблоки с овощами, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и дайте постоять примерно 1 час, чтобы яблоки пустили сок.
- Затем поставьте миску на огонь и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь и варите, помешивая, 15 минут.
- Переложите салат в подготовленные стерилизованные банки и закатайте.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой. Также попробуйте консервированные помидоры с виноградом на зиму.