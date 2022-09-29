Осенний салат из яблок и перца: оригинальная закатка

В этой заготовке фрукты прекрасно сочетаются с овощами, дополняя друг друга.

В сезон зимних заготовок хозяйки стремятся сделать вкусные, интересные и оригинальные салаты. При этом эксперименты и необычное сочетание продуктов в них только приветствуется.

"Телеграф" надеется, что очередной рецепт закатки вам понравится и займет достойное место в тетради, а также на полочке. Попробуйте в одной банке подружить овощи и фрукты – болгарский перец с ароматными яблоками.

Для лучшего результата перец выбирайте мясистый сочный и красный, а яблоки — кисло-сладкие.

Как приготовить салат из яблок и перцы

Ингредиенты:

2 кг болгарского перца,

1 кг кислых яблок,

1 кг лука,

100 мл растительного масла,

80 г меда,

3 ч. ложки соли.

Приготовление:

Перец очистите от семян и нарежьте полосками шириной 1,5-2 см. Яблоки очистите от сердцевины и порежьте тонкими пластинками. Лук порежьте полукольцами. Соедините яблоки с овощами, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и дайте постоять примерно 1 час, чтобы яблоки пустили сок. Затем поставьте миску на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, помешивая, 15 минут. Переложите салат в подготовленные стерилизованные банки и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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