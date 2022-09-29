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Осенний салат из яблок и перца: оригинальная закатка

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Консервация яблок с перцем
Консервация яблок с перцем

В этой заготовке фрукты прекрасно сочетаются с овощами, дополняя друг друга.

В сезон зимних заготовок хозяйки стремятся сделать вкусные, интересные и оригинальные салаты. При этом эксперименты и необычное сочетание продуктов в них только приветствуется.

"Телеграф" надеется, что очередной рецепт закатки вам понравится и займет достойное место в тетради, а также на полочке. Попробуйте в одной банке подружить овощи и фрукты – болгарский перец с ароматными яблоками.

Для лучшего результата перец выбирайте мясистый сочный и красный, а яблоки — кисло-сладкие.

Как приготовить салат из яблок и перцы

Ингредиенты:

  • 2 кг болгарского перца,
  • 1 кг кислых яблок,
  • 1 кг лука,
  • 100 мл растительного масла,
  • 80 г меда,
  • 3 ч. ложки соли.

Приготовление:

  1. Перец очистите от семян и нарежьте полосками шириной 1,5-2 см.
  2. Яблоки очистите от сердцевины и порежьте тонкими пластинками.
  3. Лук порежьте полукольцами.
  4. Соедините яблоки с овощами, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и дайте постоять примерно 1 час, чтобы яблоки пустили сок.
  5. Затем поставьте миску на огонь и доведите до кипения.
  6. Уменьшите огонь и варите, помешивая, 15 минут.
  7. Переложите салат в подготовленные стерилизованные банки и закатайте.
  8. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой. Также попробуйте консервированные помидоры с виноградом на зиму.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Болгарский перец #Заготовки на зиму