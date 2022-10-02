Цікавий рецепт сирних кексів із сосискою: готуються лише за 20 хвилин (відео)
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Повітряні та ситні мафіни з сосискою за рахунок свого нетрадиційного вигляду особливо сподобаються дітлахам
Кекси або мафіни – досить простий у приготуванні десерт. Головне завдання: приготувати ідеальне повітряне тісто на кекс. А ось з начинкою можна "гратися". Ми звикли, що зазвичай мафіни солодкі, але можна не додавати цукор і зробити повноцінну смачну закуску, наприклад, із сиром.
Особливо незвичайними кекси виходять, якщо в середині кожного помістити сосиску. Таку ситну та цікаву страву можна їсти на сніданок, наприклад. Рецептом сирних мафінів із сосискою поділилася фудблогерка Анастасія Редько в Instagram. На випікання солоних кексів потрібно лише близько 20 хвилин.
Складові:
- яйця — 2 шт.
- кефір — 100 мл
- олія — 3 ст. л.
- борошно — 4-5 ст. л.
- розпушувач — 1/2 ч. л.
- сир тертий 100 г
- сіль, спеції
- сосиски
Спосіб приготування:
- Змішуєте яйця з кефіром, додаєте борошно з розпушувачем, олію. Перемішувати.
- Додаєте тертий сир.
- Викладаєте тісто у формочки для мафінів.
- Нарізаєте сосиски і викладаєте в тісто в центр.
- Випікаєте 20 хвилин при 180 градусах.
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