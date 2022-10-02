Цікавий рецепт сирних кексів із сосискою: готуються лише за 20 хвилин (відео)

Повітряні та ситні мафіни з сосискою за рахунок свого нетрадиційного вигляду особливо сподобаються дітлахам

Кекси або мафіни – досить простий у приготуванні десерт. Головне завдання: приготувати ідеальне повітряне тісто на кекс. А ось з начинкою можна "гратися". Ми звикли, що зазвичай мафіни солодкі, але можна не додавати цукор і зробити повноцінну смачну закуску, наприклад, із сиром.

Особливо незвичайними кекси виходять, якщо в середині кожного помістити сосиску. Таку ситну та цікаву страву можна їсти на сніданок, наприклад. Рецептом сирних мафінів із сосискою поділилася фудблогерка Анастасія Редько в Instagram. На випікання солоних кексів потрібно лише близько 20 хвилин.

Складові:

яйця — 2 шт.

кефір — 100 мл

олія — 3 ст. л.

борошно — 4-5 ст. л.

розпушувач — 1/2 ч. л.

сир тертий 100 г

сіль, спеції

сосиски

Спосіб приготування:

Змішуєте яйця з кефіром, додаєте борошно з розпушувачем, олію. Перемішувати. Додаєте тертий сир. Викладаєте тісто у формочки для мафінів. Нарізаєте сосиски і викладаєте в тісто в центр. Випікаєте 20 хвилин при 180 градусах.

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