Интересный рецепт сырных кексов с сосиской: готовятся всего лишь за 20 минут (видео)
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Воздушные и сытные маффины с сосиской за счет своего нетрадиционного вида особенно понравятся детворе
Кексы или маффины – довольно простой в приготовлении десерт. Главная задача: приготовить идеальное воздушное тесто на кекс. А вот с начинкой можно "играться". Мы привыкли, что обычно маффины сладкие, но можно не добавлять сахар и сделать полноценную вкусную закуску, к примеру, с сыром.
Особенно необычными кексы получаются, если в середине каждого поместить сосиску. Такое сытное и интересное блюдо можно есть на завтрак, к примеру. Рецептом сырных маффинов с сосиской поделилась фудблогерка Анастасия Редько в Instagram. На выпекание соленых кексов уйдет лишь около 20 минут.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.
- кефир — 100 мл
- растительное масло — 3 ст. л.
- мука — 4-5 ст. л.
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- сыр тертый 100 г
- соль, специи
- сосиски
Способ приготовления:
- Смешиваете яйца с кефиром, добавляете муку с разрыхлителем, растительное масло. Перемешиваете.
- Добавляете тертый сыр.
- Выкладываете тесто в формочки для маффинов.
- Нарезаете сосиски и выкладываете их в тесто в центр.
- Выпекаете 20 минут при 180 градусах.
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