Интересный рецепт сырных кексов с сосиской: готовятся всего лишь за 20 минут (видео)

Воздушные и сытные маффины с сосиской за счет своего нетрадиционного вида особенно понравятся детворе

Кексы или маффины – довольно простой в приготовлении десерт. Главная задача: приготовить идеальное воздушное тесто на кекс. А вот с начинкой можно "играться". Мы привыкли, что обычно маффины сладкие, но можно не добавлять сахар и сделать полноценную вкусную закуску, к примеру, с сыром.

Особенно необычными кексы получаются, если в середине каждого поместить сосиску. Такое сытное и интересное блюдо можно есть на завтрак, к примеру. Рецептом сырных маффинов с сосиской поделилась фудблогерка Анастасия Редько в Instagram. На выпекание соленых кексов уйдет лишь около 20 минут.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.

кефир — 100 мл

растительное масло — 3 ст. л.

мука — 4-5 ст. л.

разрыхлитель — 1/2 ч. л.

сыр тертый 100 г

соль, специи

сосиски

Способ приготовления:

Смешиваете яйца с кефиром, добавляете муку с разрыхлителем, растительное масло. Перемешиваете. Добавляете тертый сыр. Выкладываете тесто в формочки для маффинов. Нарезаете сосиски и выкладываете их в тесто в центр. Выпекаете 20 минут при 180 градусах.

Ранее "Телеграф" делился рецептом яблочных оладий а-ля пончики, который очень популярен у немецких хозяек. А также мы писали, как приготовить вкусные и сытные ленивые пирожки всего лишь за 5 минут.