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Интересный рецепт сырных кексов с сосиской: готовятся всего лишь за 20 минут (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Необычная вариация маффинов
Необычная вариация маффинов

Воздушные и сытные маффины с сосиской за счет своего нетрадиционного вида особенно понравятся детворе

Кексы или маффины – довольно простой в приготовлении десерт. Главная задача: приготовить идеальное воздушное тесто на кекс. А вот с начинкой можно "играться". Мы привыкли, что обычно маффины сладкие, но можно не добавлять сахар и сделать полноценную вкусную закуску, к примеру, с сыром.

Особенно необычными кексы получаются, если в середине каждого поместить сосиску. Такое сытное и интересное блюдо можно есть на завтрак, к примеру. Рецептом сырных маффинов с сосиской поделилась фудблогерка Анастасия Редько в Instagram. На выпекание соленых кексов уйдет лишь около 20 минут.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.
  • кефир — 100 мл
  • растительное масло — 3 ст. л.
  • мука — 4-5 ст. л.
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • сыр тертый 100 г
  • соль, специи
  • сосиски

Способ приготовления:

  1. Смешиваете яйца с кефиром, добавляете муку с разрыхлителем, растительное масло. Перемешиваете.
  2. Добавляете тертый сыр.
  3. Выкладываете тесто в формочки для маффинов.
  4. Нарезаете сосиски и выкладываете их в тесто в центр.
  5. Выпекаете 20 минут при 180 градусах.

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#Рецепт #маффины #Кексы