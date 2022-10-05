Надзвичайно смачний салат на зиму з 6 інгредієнтів: рецепт під силу кожному
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У цьому рецепті поєднуються всі головні овочі сезону
На зиму варто закрити не лише традиційні мариновані огірки або помідори по-корейськи, а й додати ці смачні овочі до салату. Так ви отримаєте ще багатший смак і насичений аромат. Таку закуску можна буде подати навіть на святковий стіл.
Рецептом смачного овочевого асорті на зиму поділився Ютуб-канал "Класична кухня". У цій закрутці поєднуються шість інгредієнтів — помідори, огірки, морква, цибуля, перці та зелень. У приготуванні немає нічого складного, тому цей спосіб консервації освоїть навіть новачок.
Складові:
- помідори – 2 кг
- огірки – 1 кг
- перець червоний – 3 шт.
- зелений перець – 3 шт.
- морква – 2 шт.
- часник – 1 велика головка
- цибуля – 2 білі, 2 фіолетові
- зелень – петрушка, кріп
- перець запашний – 3 шт.
- перець горошком чорний — 10 шт.
Маринад:
- 4 л води
- 500 г цукру
- 4,5 ст. л. солі
- 310 г оцту
Спосіб приготування:
- Усі овочі помити.
- Огірки порізати кружальцями по 2,5 см, перець – кільцями по 1 см, цибулю – кільцями, моркву – тоненькими кільцями.
- На дно складаємо зелень, часник, моркву, перець горошком.
- Потім — огірки, перець червоний, помідори, зелений перець, цибуля і зверху гілочку кропу або петрушки.
- Заливаємо гарячим маринадом і стерилізуємо 10-15 хвилин.
- Закручуємо герметично, перевертаємо банки та накриваємо рушником до ранку.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного пряного маринаду для грибів.