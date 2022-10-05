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Надзвичайно смачний салат на зиму з 6 інгредієнтів: рецепт під силу кожному

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Смачнюща овочева закрутка Новина оновлена 05 жовтня 2022, 16:36
Смачнюща овочева закрутка

У цьому рецепті поєднуються всі головні овочі сезону

На зиму варто закрити не лише традиційні мариновані огірки або помідори по-корейськи, а й додати ці смачні овочі до салату. Так ви отримаєте ще багатший смак і насичений аромат. Таку закуску можна буде подати навіть на святковий стіл.

Рецептом смачного овочевого асорті на зиму поділився Ютуб-канал "Класична кухня". У цій закрутці поєднуються шість інгредієнтів — помідори, огірки, морква, цибуля, перці та зелень. У приготуванні немає нічого складного, тому цей спосіб консервації освоїть навіть новачок.

Складові:

  • помідори – 2 кг
  • огірки – 1 кг
  • перець червоний – 3 шт.
  • зелений перець – 3 шт.
  • морква – 2 шт.
  • часник – 1 велика головка
  • цибуля – 2 білі, 2 фіолетові
  • зелень – петрушка, кріп
  • перець запашний – 3 шт.
  • перець горошком чорний — 10 шт.

Маринад:

  • 4 л води
  • 500 г цукру
  • 4,5 ст. л. солі
  • 310 г оцту

Спосіб приготування:

  1. Усі овочі помити.
  2. Огірки порізати кружальцями по 2,5 см, перець – кільцями по 1 см, цибулю – кільцями, моркву – тоненькими кільцями.
  3. На дно складаємо зелень, часник, моркву, перець горошком.
  4. Потім — огірки, перець червоний, помідори, зелений перець, цибуля і зверху гілочку кропу або петрушки.
  5. Заливаємо гарячим маринадом і стерилізуємо 10-15 хвилин.
  6. Закручуємо герметично, перевертаємо банки та накриваємо рушником до ранку.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного пряного маринаду для грибів.

Теги:
#Рецепт #Овочі #Консервація