Надзвичайно смачний салат на зиму з 6 інгредієнтів: рецепт під силу кожному

У цьому рецепті поєднуються всі головні овочі сезону

На зиму варто закрити не лише традиційні мариновані огірки або помідори по-корейськи, а й додати ці смачні овочі до салату. Так ви отримаєте ще багатший смак і насичений аромат. Таку закуску можна буде подати навіть на святковий стіл.

Рецептом смачного овочевого асорті на зиму поділився Ютуб-канал "Класична кухня". У цій закрутці поєднуються шість інгредієнтів — помідори, огірки, морква, цибуля, перці та зелень. У приготуванні немає нічого складного, тому цей спосіб консервації освоїть навіть новачок.

Складові:

помідори – 2 кг

огірки – 1 кг

перець червоний – 3 шт.

зелений перець – 3 шт.

морква – 2 шт.

часник – 1 велика головка

цибуля – 2 білі, 2 фіолетові

зелень – петрушка, кріп

перець запашний – 3 шт.

перець горошком чорний — 10 шт.

Маринад:

4 л води

500 г цукру

4,5 ст. л. солі

310 г оцту

Спосіб приготування:

Усі овочі помити. Огірки порізати кружальцями по 2,5 см, перець – кільцями по 1 см, цибулю – кільцями, моркву – тоненькими кільцями. На дно складаємо зелень, часник, моркву, перець горошком. Потім — огірки, перець червоний, помідори, зелений перець, цибуля і зверху гілочку кропу або петрушки. Заливаємо гарячим маринадом і стерилізуємо 10-15 хвилин. Закручуємо герметично, перевертаємо банки та накриваємо рушником до ранку.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного пряного маринаду для грибів.