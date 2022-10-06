Як смачно та просто приготувати перці: весь секрет у незвичайному соусі (відео)

Якщо перець запекти, смак виходить неповторним

Солодкий перець – смачний та корисний овоч, інгредієнт величезної кількості страв. Перці можна не тільки фарширувати, а й просто запекти в духовці. Щоб додати закусці родзинку – приготуйте незвичайний соус із сиру.

Рецептом запечених болгарських перців з мусом із фети поділилася шеф-кухар Валя Саєнко у Instagram. Це легка сезонна закуска із досить незвичайним смаком. У цьому рецепті бездоганно все: від смачного перцю до простоти приготування. Ніжний соус можна додавати до салатів або до брускетів.

Складові:

Перець болгарський маленький — 20 шт. (великого приблизно 10 шт.)

Олія — 30 г+ для запікання

Фета – 100 г

Йогурт без смаку чи вершки – 50 г

Мед – 40 г

Часник – 1 маленький зубчик

чебрець 1 щіпка

Перець чилі пластівцями

Кінза для подачі

Спосіб приготування:

Запікаємо перець до м’якості, але щоб тримали форму. Перекладаємо їх гарячими в миску і накриваємо плівкою, робимо кілька дірочок і залишаємо до охолодження. Так перець краще почиститься. Для мусу з фети: змішуємо фету, йогурт, мед, часник, чебрець і 30 г олії та перебиваємо все блендером. Перець чистимо, викладаємо на тарілку, посипаємо кінзою та пластівцями чилі.

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