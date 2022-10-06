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Як смачно та просто приготувати перці: весь секрет у незвичайному соусі (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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З перців можна приготувати багато смачних страв Новина оновлена 06 жовтня 2022, 17:26
З перців можна приготувати багато смачних страв

Якщо перець запекти, смак виходить неповторним

Солодкий перець – смачний та корисний овоч, інгредієнт величезної кількості страв. Перці можна не тільки фарширувати, а й просто запекти в духовці. Щоб додати закусці родзинку – приготуйте незвичайний соус із сиру.

Рецептом запечених болгарських перців з мусом із фети поділилася шеф-кухар Валя Саєнко у Instagram. Це легка сезонна закуска із досить незвичайним смаком. У цьому рецепті бездоганно все: від смачного перцю до простоти приготування. Ніжний соус можна додавати до салатів або до брускетів.

Складові:

  • Перець болгарський маленький — 20 шт. (великого приблизно 10 шт.)
  • Олія — 30 г+ для запікання
  • Фета – 100 г
  • Йогурт без смаку чи вершки – 50 г
  • Мед – 40 г
  • Часник – 1 маленький зубчик
  • чебрець 1 щіпка
  • Перець чилі пластівцями
  • Кінза для подачі

Спосіб приготування:

  1. Запікаємо перець до м’якості, але щоб тримали форму. Перекладаємо їх гарячими в миску і накриваємо плівкою, робимо кілька дірочок і залишаємо до охолодження. Так перець краще почиститься.
  2. Для мусу з фети: змішуємо фету, йогурт, мед, часник, чебрець і 30 г олії та перебиваємо все блендером.
  3. Перець чистимо, викладаємо на тарілку, посипаємо кінзою та пластівцями чилі.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного та ситного салату із чотирьох інгредієнтів. А також ми писали, як легко зробити сир "Філадельфія" у домашніх умовах.

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#Рецепт #Перець #Болгарський перець #Солодкий перець