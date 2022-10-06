Как вкусно и просто приготовить перцы: весь секрет в необычном соусе (видео)

Если перец запечь, вкус получается неповторимым

Сладкий перец – вкусный и полезный овощ, ингредиент огромного количества блюд. Перцы можно не только фаршировать, а и просто запечь в духовке. Чтобы добавить закуске изюминку – приготовьте необычный соус из сыра.

Рецептом запеченных болгарских перцев с муссом из феты поделилась шеф-повар Валя Саенко в Instagram. Это легкая сезонная закуска с довольно необычным вкусом. В этом рецепте совершенно все: от вкусного перца до простоты приготовления. Нежный соус можно добавлять в салаты или к брускеттам.

Ингредиенты:

Перец болгарский маленький – 20 шт. (большого примерно 10 шт.)

Масло растительное — 30 г+ для запекания

Фета – 100 г

Йогурт без вкуса или сливки – 50 г

Мед – 40 г

Чеснок – 1 маленький зубчик

Тимьян 1 щепотка

Перец чили хлопьями

Кинза для подачи

Способ приготовления:

Запекаем перец до мягкости, но чтобы держали форму. Перекладываем их еще горячими в миску и накрываем пленкой, делаем несколько дырочек и оставляем до остывания. Так перец лучше почистится. Для мусса из феты: смешиваем фету, йогурт, мед, чеснок, чабрец и 30 г масла и перебиваем все блендером. Перец чистим, выкладываем на тарелку, посыпаем кинзой и хлопьями чили.

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