Как вкусно и просто приготовить перцы: весь секрет в необычном соусе (видео)
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Если перец запечь, вкус получается неповторимым
Сладкий перец – вкусный и полезный овощ, ингредиент огромного количества блюд. Перцы можно не только фаршировать, а и просто запечь в духовке. Чтобы добавить закуске изюминку – приготовьте необычный соус из сыра.
Рецептом запеченных болгарских перцев с муссом из феты поделилась шеф-повар Валя Саенко в Instagram. Это легкая сезонная закуска с довольно необычным вкусом. В этом рецепте совершенно все: от вкусного перца до простоты приготовления. Нежный соус можно добавлять в салаты или к брускеттам.
Ингредиенты:
- Перец болгарский маленький – 20 шт. (большого примерно 10 шт.)
- Масло растительное — 30 г+ для запекания
- Фета – 100 г
- Йогурт без вкуса или сливки – 50 г
- Мед – 40 г
- Чеснок – 1 маленький зубчик
- Тимьян 1 щепотка
- Перец чили хлопьями
- Кинза для подачи
Способ приготовления:
- Запекаем перец до мягкости, но чтобы держали форму. Перекладываем их еще горячими в миску и накрываем пленкой, делаем несколько дырочек и оставляем до остывания. Так перец лучше почистится.
- Для мусса из феты: смешиваем фету, йогурт, мед, чеснок, чабрец и 30 г масла и перебиваем все блендером.
- Перец чистим, выкладываем на тарелку, посыпаем кинзой и хлопьями чили.
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