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Как вкусно и просто приготовить перцы: весь секрет в необычном соусе (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Из перцев можно приготовить много вкусных блюд Новость обновлена 06 октября 2022, 17:09
Из перцев можно приготовить много вкусных блюд

Если перец запечь, вкус получается неповторимым

Сладкий перец – вкусный и полезный овощ, ингредиент огромного количества блюд. Перцы можно не только фаршировать, а и просто запечь в духовке. Чтобы добавить закуске изюминку – приготовьте необычный соус из сыра.

Рецептом запеченных болгарских перцев с муссом из феты поделилась шеф-повар Валя Саенко в Instagram. Это легкая сезонная закуска с довольно необычным вкусом. В этом рецепте совершенно все: от вкусного перца до простоты приготовления. Нежный соус можно добавлять в салаты или к брускеттам.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский маленький – 20 шт. (большого примерно 10 шт.)
  • Масло растительное — 30 г+ для запекания
  • Фета – 100 г
  • Йогурт без вкуса или сливки – 50 г
  • Мед – 40 г
  • Чеснок – 1 маленький зубчик
  • Тимьян 1 щепотка
  • Перец чили хлопьями
  • Кинза для подачи

Способ приготовления:

  1. Запекаем перец до мягкости, но чтобы держали форму. Перекладываем их еще горячими в миску и накрываем пленкой, делаем несколько дырочек и оставляем до остывания. Так перец лучше почистится.
  2. Для мусса из феты: смешиваем фету, йогурт, мед, чеснок, чабрец и 30 г масла и перебиваем все блендером.
  3. Перец чистим, выкладываем на тарелку, посыпаем кинзой и хлопьями чили.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного и сытного салата из четырех ингредиентов. А также мы писали, как легко сделать сыр "Филадельфия" в домашних условиях.

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#Рецепт #Перец #Болгарский перец #Сладкий перец