Як легко і просто заготовити цвітну капусту на зиму: у такому вигляді овоч можна запікати та смажити (відео)

Так ви цвітну капусту ще не закривали

На зиму можна закрити не тільки готові закуски, наприклад, грибну солянку або квашену капусту з морквою і буряком, а й зберегти в майже свіжому вигляді овочі для подальшої термічної обробки. Ту ж цвітну капусту дуже просто закрити в банках, щоб потім взимку готувати з неї страви, запікати, тушкувати чи смажити.

Рецептом цвітної капусти, яку легко заготовити на зиму, поділився кулінарний блог "Моє подвір’я" у Youtube. Вам потрібні найпростіші інгредієнти. На цю заготівлю піде відносно небагато часу та зусиль.

Інгредієнти (кількість варіюється):

Цвітна капуста

Вода

Сіль

Лимонна кислота

Спосіб приготування:

Для приготування беремо 1 кг 300 г цвітної капусти, поділяємо на невеликі суцвіття. У каструлю наливаємо 2 л води, додаємо сіль та лимонну кислоту. На кожний літр води – 1 чайна ложка солі (10 г) та третина чайної ложки лимонної кислоти (1,5 г). Проварюємо капусту 2-3 хвилини і відразу ж перекладаємо за допомогою дуршлагу в миску з холодною водою. Для заливки в каструлю наливаємо 2 л води, додаємо 40 г солі (на кожний літр води 2 чайні ложки солі). Капусту відкидаємо на друшляк і накладаємо в чисті банки. У кожну півлітрову банку додаємо третину чайної ложки лимонної кислоти, заливаємо маринадом. Банки стерилізуємо 45 хвилин. З такої кількості продуктів виходить 5 півлітрових банок.

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