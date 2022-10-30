Как легко и просто заготовить цветную капусту на зиму: в таком виде овощ можно запекать и жарить (видео)

Так вы цветную капусту еще не закрывали

На зиму можно закрыть не только готовые закуски, к примеру, грибную солянку или квашеную капусту с морковью и свеклой, а и сохранить в почти что свежем виде овощи для дальнейшем термической обработки. Ту же цветную капусту очень просто закрыть в банках, чтобы потом зимой готовить из нее блюда, запекать, тушить или жарить.

Рецептом цветной капусты, которую легко заготовить на зиму, поделился кулинарный блог "Моє подвір'я" в Youtube. Вам нужны самые простые ингредиенты. На эту заготовку уйдет относительно немного времени и усилий.

Ингредиенты (количество варьируется):

Цветная капуста

Вода

Соль

Лимонная кислота

Способ приготовления:

Для приготовления берём 1 кг 300 г цветной капусты, разделяем на небольшие соцветия. В кастрюлю наливаем 2 л воды, добавляем соль и лимонную кислоту. На каждый литр воды – 1 чайная ложка соли (10 г) и треть чайной ложки лимонной кислоты (1,5 г). Провариваем капусту 2-3 минуты и сразу же перекладываем с помощью дуршлага в миску с холодной водой. Для заливки в кастрюлю наливаем 2 л воды, добавляем 40 г соли (на каждый литр воды 2 чайные ложки соли). Капусту откидываем на дуршлаг и накладываем в чистые банки. В каждую пол-литровую банку добавляем треть чайной ложки лимонной кислоты, заливаем маринадом. Банки стерилизуем 45 минут. Из такого количества продуктов выходит 5 пол-литровых банок.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейшего сала с чесноком на зиму. А также мы писали, как без лишних хлопот заготовить зелень без заморозки.