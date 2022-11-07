Чим замінити звичайні котлети: рецепт соковитих молдовських ковбасок

Це чудова м’ясна страва, щоб урізноманітнити повсякденне меню

Кожна українська господиня має свої секрети приготування котлет. Щоб урізноманітнити їх смак, хтось додає у фарш цукор, а хтось доливає у фарш мінеральну воду. Проте випробувавши безліч рецептів, хочеться чогось нового.

Пропонуємо приготувати мітітеї по-молдовськи — соковиті та ароматні ковбаски без оболонки. Вони схожі на котлети, але відрізняються складом фаршу та процесом приготування. Традиційно мітітеї жарять на грилі, а в домашніх умовах — на сковороді, пише vazhnoznat.

Як приготувати мітітеї по-молдовськи

Інгредієнти:

700 г яловичого фаршу

300 г фаршу з курячої грудки

300-400 мл молока

2–3 зубчики часнику

1 ст. л. крохмалю

1 ч. л. харчової соди

сіль, коріандр, чорний перець за смаком

олія для смаження

Приготування:

У глибоку миску викладаємо фарш, солимо і перчимо м’ясо за смаком. Додаємо коріандр та товчений часник. Перемішуємо фарш зі спеціями. Починаємо додавати молоко порціями, по столовій ложці, періодично помішуючи. Потім додаємо у фарш крохмаль. Гасимо соду оцтом і також додаємо до м’яса. Знову все перемішуємо. Миску з м’ясом накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 8–10 годин. Починаємо формувати мітітеї. Беремо целофановий пакет, у центр кладемо фарш. Загортаємо пакет і надаємо котлеті довгасту форму. Те саме робимо з усім фаршем, поки він не закінчиться. На розігріту сковороду наливаємо олію. Викладаємо мітітеї. Смажимо на великому вогні. Через 1 хвилину перевертаємо на інший бік. Не доводимо до готовності, котлети повинні трохи зарум’янитися з боків. Потім викладаємо мітітеї в іншу сковороду з яловичим бульйоном. Варимо до готовності 10-15 хвилин на середньому вогні із закритою кришкою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ще однієї смачної м’ясної страви — марокканських мітболів. Такі курячі фрикадельки готуються без традиційного для рецепта тефтелей інгредієнта — рису.