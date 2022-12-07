Найпростіший спосіб заготівлі капусти: така начинка ідеально підійде для вареників та пиріжків (відео)

Смачну тушковану капусту законсервувати простіше простого

До сезону холодів обов’язково потрібно запастись капустою. І це може бути не лише традиційна квашена капуста. Не менш смачний спосіб приготування цього овочу – тушкування. У тушкованому вигляді капуста добре підходить для консервації на зиму.

Рецепт консервованої тушкованої капусти публікує кулінарний канал "Наташине господарство" у Youtube. За словами кулінара, це давній рецепт заготівлі, яким вона користується багато років. Смак овочів у закрутці виходить чудовим. У такому вигляді капусту можна використовувати як начинку для пиріжків і вареників.

Складові:

Капуста – 5 кг

Морква – 1 кг

Цибуля – 1 кг

Сіль – 2 ст. л.

Цукор – 150 г

Оцет – 300 г

Олія — 0,5 л

Спосіб приготування:

Миємо та чистимо овочі. Капусту шаткуємо. Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву натираємо на тертці. Додаємо цибулю та моркву до капусти, а також сіль, цукор, оцет, олію. Перемішуємо. Залишаємо на 2 години, щоб капуста пустила сік. Ставимо на вогонь і тушкуємо з моменту закипання 40 хвилин. Банки та кришки стерилізуємо. Наповнюємо банки, утрамбовуючи масу. Закручуємо кришками і накриваємо ковдрою до повного остигання, але не перевертаємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому потрібно квасити капусту з медом. А також ми писали, як закрити капусту на зиму лінивим способом.