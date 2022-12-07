Найпростіший спосіб заготівлі капусти: така начинка ідеально підійде для вареників та пиріжків (відео)
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Смачну тушковану капусту законсервувати простіше простого
До сезону холодів обов’язково потрібно запастись капустою. І це може бути не лише традиційна квашена капуста. Не менш смачний спосіб приготування цього овочу – тушкування. У тушкованому вигляді капуста добре підходить для консервації на зиму.
Рецепт консервованої тушкованої капусти публікує кулінарний канал "Наташине господарство" у Youtube. За словами кулінара, це давній рецепт заготівлі, яким вона користується багато років. Смак овочів у закрутці виходить чудовим. У такому вигляді капусту можна використовувати як начинку для пиріжків і вареників.
Складові:
- Капуста – 5 кг
- Морква – 1 кг
- Цибуля – 1 кг
- Сіль – 2 ст. л.
- Цукор – 150 г
- Оцет – 300 г
- Олія — 0,5 л
Спосіб приготування:
- Миємо та чистимо овочі.
- Капусту шаткуємо.
- Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву натираємо на тертці.
- Додаємо цибулю та моркву до капусти, а також сіль, цукор, оцет, олію. Перемішуємо. Залишаємо на 2 години, щоб капуста пустила сік.
- Ставимо на вогонь і тушкуємо з моменту закипання 40 хвилин.
- Банки та кришки стерилізуємо.
- Наповнюємо банки, утрамбовуючи масу. Закручуємо кришками і накриваємо ковдрою до повного остигання, але не перевертаємо.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому потрібно квасити капусту з медом. А також ми писали, як закрити капусту на зиму лінивим способом.