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Найпростіший спосіб заготівлі капусти: така начинка ідеально підійде для вареників та пиріжків (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Капуста з овочами — чудова закрутка на зиму Новина оновлена 07 грудня 2022, 17:34
Капуста з овочами — чудова закрутка на зиму. Фото foodman.club

Смачну тушковану капусту законсервувати простіше простого

До сезону холодів обов’язково потрібно запастись капустою. І це може бути не лише традиційна квашена капуста. Не менш смачний спосіб приготування цього овочу – тушкування. У тушкованому вигляді капуста добре підходить для консервації на зиму.

Рецепт консервованої тушкованої капусти публікує кулінарний канал "Наташине господарство" у Youtube. За словами кулінара, це давній рецепт заготівлі, яким вона користується багато років. Смак овочів у закрутці виходить чудовим. У такому вигляді капусту можна використовувати як начинку для пиріжків і вареників.

Складові:

  • Капуста – 5 кг
  • Морква – 1 кг
  • Цибуля – 1 кг
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Цукор – 150 г
  • Оцет – 300 г
  • Олія — 0,5 л

Спосіб приготування:

  1. Миємо та чистимо овочі.
  2. Капусту шаткуємо.
  3. Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву натираємо на тертці.
  4. Додаємо цибулю та моркву до капусти, а також сіль, цукор, оцет, олію. Перемішуємо. Залишаємо на 2 години, щоб капуста пустила сік.
  5. Ставимо на вогонь і тушкуємо з моменту закипання 40 хвилин.
  6. Банки та кришки стерилізуємо.
  7. Наповнюємо банки, утрамбовуючи масу. Закручуємо кришками і накриваємо ковдрою до повного остигання, але не перевертаємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому потрібно квасити капусту з медом. А також ми писали, як закрити капусту на зиму лінивим способом.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Консервація