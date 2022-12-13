Простий рецепт квашеного буряка: такі закрутки робили наші бабусі (відео)

У квашеному вигляді буряк можна додавати до борщу

До сезону холодів можна смачно заквасити не тільки капусту, а корисний і доступний коренеплід – буряк. Квашений овоч використовується і як окрема закуска, і служить інгредієнтом для інших страв, у тому числі, борщу. Приготувати квашений буряк дуже легко.

Буряк у квашеному вигляді заготовляли ще наші бабусі, не використовуючи зайвих спецій та продуктів. Простий рецепт квашеного буряка на зиму публікує кулінарний блог "Домашні рецепти від Natalia Sus" у Youtube.

Складові:

Буряк

Вода

Лавровий лист

Перець

Часник

Житній хліб

Цукор

Спосіб приготування:

Буряк порізати на шматочки, можна ще дрібніше, ніж у відео. Тоді кваситиметься швидше. Залити водою кімнатної температури, а не кип’яченою. Вода повинна повністю покрити шматки буряків, але небагато місця у банці має залишитися для бродіння. За бажанням можна додати лавровий лист, чорний перець, часник. Накривати банку не потрібно, можна лише прикрити марлею (від пилу). Поставити в тепле місце бродити, наприклад, можна розмістити буряк поруч із плитою або радіатором. Приблизно через добу ви побачите ознаки бродіння, отже процес пішов у правильному напрямку. Якщо бачите масу, схожу на плісняву, не лякайтеся, просто зніміть ложкою, і нехай бродить далі. Залишити киснути на 5 днів. За цей час треба регулярно видаляти з поверхні води спочатку піну, а потім цвіль. Для прискорення процесу бродіння можна залити буряки теплою водою, додати два-три зубчики часнику і шматок житнього хліба або ложку цукру. Готовий квашений буряк набуває блідого кольору і стає м’яким. Розсіл стає кисло-солодким на смак. Зберігати квашені буряки потрібно в холодильнику або іншому прохолодному місці, накривши кришкою.

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