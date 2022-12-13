Простой рецепт квашеной свеклы: такие закрутки делали наши бабушки (видео)

В квашеном виде свеклу можно добавлять в борщ

К сезону холодов можно вкусно заквасить не только капусту, а полезный и доступный корнеплод – свеклу. Квашеный овощ используется и в качестве отдельной закуски, и служит ингредиентом для других блюд, в том числе, борща. Приготовить квашеную свеклу очень легко.

Свеклу в квашеном виде заготавливали еще наши бабушки, не используя лишних специй и продуктов. Простой рецепт квашеной свеклы на зиму публикует кулинарный блог "Домашні рецепти від Natalia Sus" в Youtube.

Ингредиенты:

Свекла

Вода

Лавровый лист

Перец

Чеснок

Ржаной хлеб

Сахар

Способ приготовления:

Свеклу порезать на кусочки, можно еще мельче, чем в видео. Тогда будет кваситься быстрее. Залить водой комнатной температуры, а не кипяченой. Вода должна полностью покрыть куски свеклы, но немного места в банке должно остаться для брожения. По желанию можно добавить лавровый лист, перец черный, чеснок. Накрывать банку не нужно, можно лишь прикрыть марлей (от пыли). Поставить в теплое место бродить, к примеру, можно разместить свеклу рядом с плитой или радиатором. Примерно через сутки вы увидите признаки брожения, значит, процесс пошел в правильном направлении. Если видите массу, похожую на плесень, не пугайтесь, просто снимите ложкой, и пусть бродит дальше. Оставить киснуть на 5 дней. За это время надо регулярно удалять с поверхности воды сначала пену, а затем плесень. Для ускорения процесса брожения можно залить свеклу теплой водой, добавить два-три зубчика чеснока и кусок ржаного хлеба или ложку сахара. Готовая квашеная свекла приобретает бледный цвет и становится мягкой. Рассол же становится кисло-сладким на вкус. Хранить квашеную свеклу нужно в холодильнике или другом прохладном месте, накрыв крышкой.

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