Простой рецепт квашеной свеклы: такие закрутки делали наши бабушки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В квашеном виде свеклу можно добавлять в борщ
К сезону холодов можно вкусно заквасить не только капусту, а полезный и доступный корнеплод – свеклу. Квашеный овощ используется и в качестве отдельной закуски, и служит ингредиентом для других блюд, в том числе, борща. Приготовить квашеную свеклу очень легко.
Свеклу в квашеном виде заготавливали еще наши бабушки, не используя лишних специй и продуктов. Простой рецепт квашеной свеклы на зиму публикует кулинарный блог "Домашні рецепти від Natalia Sus" в Youtube.
Ингредиенты:
- Свекла
- Вода
- Лавровый лист
- Перец
- Чеснок
- Ржаной хлеб
- Сахар
Способ приготовления:
- Свеклу порезать на кусочки, можно еще мельче, чем в видео. Тогда будет кваситься быстрее.
- Залить водой комнатной температуры, а не кипяченой. Вода должна полностью покрыть куски свеклы, но немного места в банке должно остаться для брожения. По желанию можно добавить лавровый лист, перец черный, чеснок.
- Накрывать банку не нужно, можно лишь прикрыть марлей (от пыли). Поставить в теплое место бродить, к примеру, можно разместить свеклу рядом с плитой или радиатором. Примерно через сутки вы увидите признаки брожения, значит, процесс пошел в правильном направлении. Если видите массу, похожую на плесень, не пугайтесь, просто снимите ложкой, и пусть бродит дальше.
- Оставить киснуть на 5 дней. За это время надо регулярно удалять с поверхности воды сначала пену, а затем плесень. Для ускорения процесса брожения можно залить свеклу теплой водой, добавить два-три зубчика чеснока и кусок ржаного хлеба или ложку сахара.
- Готовая квашеная свекла приобретает бледный цвет и становится мягкой. Рассол же становится кисло-сладким на вкус. Хранить квашеную свеклу нужно в холодильнике или другом прохладном месте, накрыв крышкой.
Ранее "Телеграф" рассказывал отличный рецепт заправки для борща на зиму.