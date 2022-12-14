Простий рецепт яблучного пюре без цукру: натуральну закрутку можна їсти навіть немовлятам (відео)
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Таке яблучне пюре не нашкодить фігурі, адже в ньому немає цукру
Яблуко – смачний, корисний та доступний фрукт, який чудово зберігається на зиму як у вигляді ароматного варення, так і у вигляді пюре. Яблучне пюре можна приготувати лише з трьох інгредієнтів, не використовуючи при цьому цукор та консерванти.
Простий рецепт яблучного пюре без цукру на зиму публікує одеський шеф-кухар Сергій Поканевич на своєму каналі у Youtube. За словами кулінара, таку солодку закрутку можна давати навіть маленьким дітям. Пюре з яблук зможе зберігатися щонайменше півроку.
Інгредієнти (на 1 л готового пюре):
- Яблука — 1,1 кг
- Сік лимона — 20 г
- Вода — 200 мл
Спосіб приготування:
- Очистіть яблука від шкірки та насіння.
- Використовуйте сотейник із подвійним дном, щоб пюре не пригоріло. Закладіть в ємність яблука та додайте лимонний сік і воду.
- Поставте на повільний вогонь і накрийте кришкою. Після закипання пропарити пюре близько 20 хвилин на повільному вогні, не забуваючи помішувати кожні 5 хвилин.
- Простерилізуйте банки та прокип’ятіть кришки. Наповніть банки масою. Накрийте кришками і стерилізуйте у каструлі з водою й тканиною на дні: доведіть до кипіння, накрийте кришкою та потримайте на мінімальному вогні 10-12 хвилин. Закрутіть щільно кришки.
Раніше "Телеграф" писав, що з яблук можна заготовити на зиму відмінне повидло, яке підійде як начинка в пиріжки, булочки та рогалики.