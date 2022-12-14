Простой рецепт яблочного пюре без сахара: натуральную закрутку можно есть даже младенцам (видео)

Такое яблочное пюре не навредит фигуре, ведь в нем совсем нет сахара

Яблоко – вкусный, полезный и доступный фрукт, который отлично хранится на зиму как в виде ароматного варенья, так и в виде пюре. Яблочное пюре можно приготовить всего из трех ингредиентов, не используя при этом сахар и консерванты.

Простой рецепт яблочного пюре без сахара на зиму публикует одесский шеф-повар Сергей Поканевич на своем канале в Youtube. По словам кулинара, такую сладкую закрутку можно давать даже маленьким детям. Пюре из яблок сможет хранится как минимум полгода.

Ингредиенты (на 1 л готового пюре):

Яблоки — 1,1 кг

Сок лимона — 20 г

Вода — 200 мл

Способ приготовления:

Очистите яблоки от кожуры и семян. Используйте сотейник с двойным дном, чтобы пюре не пригорело. Заложите в емкость яблоки и добавьте лимонный сок и воду. Поставьте на медленный огонь и накройте крышкой. После закипания пропарьте пюре около 20 минут на медленном огне, не забывая помешивать каждые 5 минут. Простерилизуйте банки и прокипятите крышки. Наполните банки массой. Накройте крышками и стерилизуйте в кастрюле с водой и тканью на дне: доведите до кипения, накройте крышкой и подержите на минимальном огне 10-12 минут. Закрутите плотно крышки.

Ранее "Телеграф" писал, что из яблок можно заготовить на зиму отличное повидло, которое подойдет в качестве начинки в пирожки, булочки и рогалики.