Простой рецепт яблочного пюре без сахара: натуральную закрутку можно есть даже младенцам (видео)
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Такое яблочное пюре не навредит фигуре, ведь в нем совсем нет сахара
Яблоко – вкусный, полезный и доступный фрукт, который отлично хранится на зиму как в виде ароматного варенья, так и в виде пюре. Яблочное пюре можно приготовить всего из трех ингредиентов, не используя при этом сахар и консерванты.
Простой рецепт яблочного пюре без сахара на зиму публикует одесский шеф-повар Сергей Поканевич на своем канале в Youtube. По словам кулинара, такую сладкую закрутку можно давать даже маленьким детям. Пюре из яблок сможет хранится как минимум полгода.
Ингредиенты (на 1 л готового пюре):
- Яблоки — 1,1 кг
- Сок лимона — 20 г
- Вода — 200 мл
Способ приготовления:
- Очистите яблоки от кожуры и семян.
- Используйте сотейник с двойным дном, чтобы пюре не пригорело. Заложите в емкость яблоки и добавьте лимонный сок и воду.
- Поставьте на медленный огонь и накройте крышкой. После закипания пропарьте пюре около 20 минут на медленном огне, не забывая помешивать каждые 5 минут.
- Простерилизуйте банки и прокипятите крышки. Наполните банки массой. Накройте крышками и стерилизуйте в кастрюле с водой и тканью на дне: доведите до кипения, накройте крышкой и подержите на минимальном огне 10-12 минут. Закрутите плотно крышки.
Ранее "Телеграф" писал, что из яблок можно заготовить на зиму отличное повидло, которое подойдет в качестве начинки в пирожки, булочки и рогалики.