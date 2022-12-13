Яблочное густое повидло, которое идеально подойдет для булочек: суперпростой рецепт (видео)
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Такая начинка сделает изумительным вкус любой выпечки
На зиму обязательно нужно запастись сладкими закрутками. И это может быть не только традиционное варенье. Из тех же яблок легко приготовить ароматное и вкусное повидло. Они идеально подойдет в качестве начинки в булочки, пирожки или рогалики.
Рецепт яблочного повидла на зиму публикует кулинарный канал "Життя в селі" в Youtube. Вам понадобится всего лишь три продукта. Повидло готовится быстро и получается густым.
Ингредиенты:
- 3 кг яблок (выбирайте сладки и такие, что хорошо развариваются)
- 1,25 -1,5 л сахара
- 100 г уксуса
Способ приготовления:
- Очищаем яблоки от кожицы и сердцевины, нарезаем ломтиками.
- К яблокам добавляем сахар и уксус, оставляем на 2 часа.
- Ставим на маленький огонь и провариваем 3 часа, периодически помешивая. Последний час помешивать нужно часто.
- Стерилизуем банки, крышки, черпак.
- Разливаем варенье в банки и закрываем крышками.
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