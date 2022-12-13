Яблочное густое повидло, которое идеально подойдет для булочек: суперпростой рецепт (видео)

Такая начинка сделает изумительным вкус любой выпечки

На зиму обязательно нужно запастись сладкими закрутками. И это может быть не только традиционное варенье. Из тех же яблок легко приготовить ароматное и вкусное повидло. Они идеально подойдет в качестве начинки в булочки, пирожки или рогалики.

Рецепт яблочного повидла на зиму публикует кулинарный канал "Життя в селі" в Youtube. Вам понадобится всего лишь три продукта. Повидло готовится быстро и получается густым.

Ингредиенты:

3 кг яблок (выбирайте сладки и такие, что хорошо развариваются)

1,25 -1,5 л сахара

100 г уксуса

Способ приготовления:

Очищаем яблоки от кожицы и сердцевины, нарезаем ломтиками. К яблокам добавляем сахар и уксус, оставляем на 2 часа. Ставим на маленький огонь и провариваем 3 часа, периодически помешивая. Последний час помешивать нужно часто. Стерилизуем банки, крышки, черпак. Разливаем варенье в банки и закрываем крышками.

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