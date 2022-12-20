Ідеальний торт на свята: рецепт ефектного мандаринового чізкейку без випічки (відео)
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Чізкейк буквально тане в роті, а мандаринове желе робить десерт неймовірно ніжним
У зимову пору року прийнято робити затишні десерти. Якщо ви не сильні в кондитерській майстерності, то вам сподобаються ідеї з тортом без випічки. Таким чином дуже просто зробити чізкейк, а щоб він був більш святковим, додайте до нього мандарини.
Рецепт мандаринового чізкейку без випічки публікує фудблог iren.lazun в Instagram. Торт готується досить просто, але виглядає ефектно і підійде як головний десерт навіть на новорічний стіл.
Чізкейк із мандаринами без випічки
Інгредієнти:
Для основи:
- 150 г печива до кави
- 60 г вершкового масла
Для начинки:
- 400 г кисломолочного сиру
- 400 г сметани
- 150 г цукру
- ванільний цукор
- 15 г желатину
- 150-200 мл води
Для мандаринового желе:
- 5-6 шт. мандаринів
- 10 г желатину
- 50 мл холодної води
- 40 г цукру
Спосіб приготування:
- Готуємо основу. Печиво подрібнити у блендері. Масло розтопити і додати в печиво, перемішати. Форму застелити пергаментом і викласти туди основу, добре утрамбувати, поставити в холодильник.
- Робимо начинку. Желатин залити холодною водою, нехай набухає 15 хвилин. У мисці з’єднуємо сир, сметану та цукор, перебиваємо міксером або занурювальним блендером. Розтопити набряклий желатин у мікрохвильовій печі або на водяній бані, додати в сирну масу. Дістати форму з холодильника та вилити туди сирну масу. Поставити у холодильник на 4-5 годин.
- Підготуємо мандаринове желе. Желатин залити холодною водою, нехай набухає 15 хвилин. Мандарини чистимо, перебиваємо блендером та проціджуємо сік через сито. Додаємо цукор і помішуючи, доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо набряклий желатин і перемішуємо до розчинення. Охолоджуємо до кімнатної температури та виливаємо на начинку. Забираємо в холодильник на кілька годин. За бажанням зверху прикрашаємо будь-якими фруктами.
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