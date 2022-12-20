Ідеальний торт на свята: рецепт ефектного мандаринового чізкейку без випічки (відео)

Чізкейк буквально тане в роті, а мандаринове желе робить десерт неймовірно ніжним

У зимову пору року прийнято робити затишні десерти. Якщо ви не сильні в кондитерській майстерності, то вам сподобаються ідеї з тортом без випічки. Таким чином дуже просто зробити чізкейк, а щоб він був більш святковим, додайте до нього мандарини.

Рецепт мандаринового чізкейку без випічки публікує фудблог iren.lazun в Instagram. Торт готується досить просто, але виглядає ефектно і підійде як головний десерт навіть на новорічний стіл.

Чізкейк із мандаринами без випічки

Інгредієнти:

Для основи:

150 г печива до кави

60 г вершкового масла

Для начинки:

400 г кисломолочного сиру

400 г сметани

150 г цукру

ванільний цукор

15 г желатину

150-200 мл води

Для мандаринового желе:

5-6 шт. мандаринів

10 г желатину

50 мл холодної води

40 г цукру

Спосіб приготування:

Готуємо основу. Печиво подрібнити у блендері. Масло розтопити і додати в печиво, перемішати. Форму застелити пергаментом і викласти туди основу, добре утрамбувати, поставити в холодильник. Робимо начинку. Желатин залити холодною водою, нехай набухає 15 хвилин. У мисці з’єднуємо сир, сметану та цукор, перебиваємо міксером або занурювальним блендером. Розтопити набряклий желатин у мікрохвильовій печі або на водяній бані, додати в сирну масу. Дістати форму з холодильника та вилити туди сирну масу. Поставити у холодильник на 4-5 годин. Підготуємо мандаринове желе. Желатин залити холодною водою, нехай набухає 15 хвилин. Мандарини чистимо, перебиваємо блендером та проціджуємо сік через сито. Додаємо цукор і помішуючи, доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо набряклий желатин і перемішуємо до розчинення. Охолоджуємо до кімнатної температури та виливаємо на начинку. Забираємо в холодильник на кілька годин. За бажанням зверху прикрашаємо будь-якими фруктами.

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