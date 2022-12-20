Идеальный торт на праздники: рецепт эффектного мандаринового чизкейка без выпечки (видео)
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Чизкейк буквально тает во рту, а мандариновое желе делает десерт невероятно нежным
В зимнее время года принято делать уютные ароматные десерты. Если вы не сильны в кондитерском мастерстве, то вам особенно понравятся идеи с тортом без выпечки. Таким образом очень просто сделать чизкейк, а чтобы он был более праздничным, добавьте в него мандарины.
Рецепт мандаринового чизкейка без выпечки публикует фудблог iren.lazun в Instagram. Торт готовится достаточно просто, но выглядит эффектно и подойдет в качестве главного десерта даже на новогодний стол.
Чизкейк с мандаринами без выпечки
Ингредиенты:
Для основы:
- 150 г печенья к кофе
- 60 г сливочного масла
Для начинки:
- 400 г кисломолочного творога
- 400 г сметаны
- 150 г сахара
- ванильный сахар
- 15 г желатина
- 150-200 мл воды
Для мандаринового желе:
- 5-6 шт. мандаринов
- 10 г желатина
- 50 мл холодной воды
- 40 г сахара
Способ приготовления:
- Готовим основу. Печенье измельчить в блендере. Масло растопить и добавить в печенье, перемешать. Форму застелить пергаментом и выложить туда основу, хорошо утрамбовать, поставить в холодильник.
- Делаем начинку. Желатин залить холодной водой, пусть набухает 15 минут. В миске соединяем творог, сметану и сахар, перебиваем миксером или погружным блендером. Растопить набухший желатин в микроволновке или на водяной бане, добавить в творожную массу. Достать форму из холодильника и вылить туда творожную массу. Поставить в холодильник на 4-5 часов.
- Подготовим мандариновое желе. Желатин залить холодной водой, пусть набухает 15 минут. Мандарины чистим, перебиваем блендером и процеживаем сок через сито. Добавляем сахар и помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения. Охлаждаем до комнатной температуры и выливаем на начинку. Убираем в холодильник на несколько часов. По желанию сверху украшаем любыми фруктами.
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