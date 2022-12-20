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Идеальный торт на праздники: рецепт эффектного мандаринового чизкейка без выпечки (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Потрясающий торт с мандаринами Новость обновлена 20 декабря 2022, 15:43
Потрясающий торт с мандаринами. Фото yummytemple.com

Чизкейк буквально тает во рту, а мандариновое желе делает десерт невероятно нежным

В зимнее время года принято делать уютные ароматные десерты. Если вы не сильны в кондитерском мастерстве, то вам особенно понравятся идеи с тортом без выпечки. Таким образом очень просто сделать чизкейк, а чтобы он был более праздничным, добавьте в него мандарины.

Рецепт мандаринового чизкейка без выпечки публикует фудблог iren.lazun в Instagram. Торт готовится достаточно просто, но выглядит эффектно и подойдет в качестве главного десерта даже на новогодний стол.

Чизкейк с мандаринами без выпечки

Ингредиенты:

Для основы:

  • 150 г печенья к кофе
  • 60 г сливочного масла

Для начинки:

  • 400 г кисломолочного творога
  • 400 г сметаны
  • 150 г сахара
  • ванильный сахар
  • 15 г желатина
  • 150-200 мл воды

Для мандаринового желе:

  • 5-6 шт. мандаринов
  • 10 г желатина
  • 50 мл холодной воды
  • 40 г сахара

Способ приготовления:

  1. Готовим основу. Печенье измельчить в блендере. Масло растопить и добавить в печенье, перемешать. Форму застелить пергаментом и выложить туда основу, хорошо утрамбовать, поставить в холодильник.
  2. Делаем начинку. Желатин залить холодной водой, пусть набухает 15 минут. В миске соединяем творог, сметану и сахар, перебиваем миксером или погружным блендером. Растопить набухший желатин в микроволновке или на водяной бане, добавить в творожную массу. Достать форму из холодильника и вылить туда творожную массу. Поставить в холодильник на 4-5 часов.
  3. Подготовим мандариновое желе. Желатин залить холодной водой, пусть набухает 15 минут. Мандарины чистим, перебиваем блендером и процеживаем сок через сито. Добавляем сахар и помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения. Охлаждаем до комнатной температуры и выливаем на начинку. Убираем в холодильник на несколько часов. По желанию сверху украшаем любыми фруктами.

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Теги:
#Рецепт #Торт #Мандарины #Чизкейк