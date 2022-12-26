Набагато смачніше магазинних: напрочуд простий рецепт домашніх сардин

Цей рецепт сардин на зиму освоїть навіть кулінар-початківець

Рибні консерви часто використовують для приготування новорічних закусок або салатів. Але не поспішайте купувати їх у магазині. Ті самі сардини легко і швидко заготовити в домашніх умовах. Важливо, що ви ручатиметеся за кожен інгредієнт закрутки з риби.

Рецепт консервованої риби на зиму публікує кулінарний портал topkulinar. Ви зможете легко заготовити сардини, а в банку не потрапить зайва луска або плавці. Така заготівля годиться і як доповнення до гарніру.

Інгредієнти:

1 кг сардин

1 ст. л. солі

Рослинна олія

Спосіб приготування:

Очистити сардини зсередини, прибрати плавці та луску. Перекласти рибу в ємність, засипати сіллю та перемішати. Розкласти сардини по банках. Залити олією, залишивши близько сантиметра біля краю. Накрити банки кришками. Поставити банки у форму для запікання, застелену пергаментом. Поставити форму в холодну духовку та включити розігрів на 120 градусів. Готувати рибу шість годин.

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