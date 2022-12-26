Намного вкуснее магазинных: удивительно простой рецепт домашних сардин

Этот рецепт сардин на зиму освоит даже начинающий кулинар

Рыбные консервы часто используются для приготовления новогодних закусок или салатов. Но не спешите покупать их в магазине. Те же сардины просто и быстро заготовить в домашних условиях. Немаловажно, что вы будете ручаться за каждый ингредиент закрутки из рыбы.

Рецепт консервированной рыбы на зиму публикует кулинарный портал topkulinar. Вы сможете с легкостью заготовить сардины, а в банку не попадет лишняя чешуя или плавники. Такая заготовка годится и в качестве дополнения к гарниру.

Ингредиенты:

1 кг сардин

1 ст. л. соли

Растительное масло

Способ приготовления:

Очистить сардины изнутри, убрать плавники и чешую. Переложить рыбу в емкость, засыпать солью и перемешать. Разложить сардины по банкам. Залить растительным маслом, оставив около сантиметра у края. Накрыть банки крышками. Поставить банки в форму для запекания, застеленную пергаментом. Поставить форму в холодную духовку и включить разогрев на 120 градусов. Готовить рыбу шесть часов.

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