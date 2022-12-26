Намного вкуснее магазинных: удивительно простой рецепт домашних сардин
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Этот рецепт сардин на зиму освоит даже начинающий кулинар
Рыбные консервы часто используются для приготовления новогодних закусок или салатов. Но не спешите покупать их в магазине. Те же сардины просто и быстро заготовить в домашних условиях. Немаловажно, что вы будете ручаться за каждый ингредиент закрутки из рыбы.
Рецепт консервированной рыбы на зиму публикует кулинарный портал topkulinar. Вы сможете с легкостью заготовить сардины, а в банку не попадет лишняя чешуя или плавники. Такая заготовка годится и в качестве дополнения к гарниру.
Ингредиенты:
- 1 кг сардин
- 1 ст. л. соли
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Очистить сардины изнутри, убрать плавники и чешую. Переложить рыбу в емкость, засыпать солью и перемешать.
- Разложить сардины по банкам. Залить растительным маслом, оставив около сантиметра у края.
- Накрыть банки крышками. Поставить банки в форму для запекания, застеленную пергаментом.
- Поставить форму в холодную духовку и включить разогрев на 120 градусов. Готовить рыбу шесть часов.
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