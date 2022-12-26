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Намного вкуснее магазинных: удивительно простой рецепт домашних сардин

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Домашние рыбные консервы Новость обновлена 26 декабря 2022, 22:37
Домашние рыбные консервы. Фото botanichka.ru

Этот рецепт сардин на зиму освоит даже начинающий кулинар

Рыбные консервы часто используются для приготовления новогодних закусок или салатов. Но не спешите покупать их в магазине. Те же сардины просто и быстро заготовить в домашних условиях. Немаловажно, что вы будете ручаться за каждый ингредиент закрутки из рыбы.

Рецепт консервированной рыбы на зиму публикует кулинарный портал topkulinar. Вы сможете с легкостью заготовить сардины, а в банку не попадет лишняя чешуя или плавники. Такая заготовка годится и в качестве дополнения к гарниру.

Ингредиенты:

  • 1 кг сардин
  • 1 ст. л. соли
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Очистить сардины изнутри, убрать плавники и чешую. Переложить рыбу в емкость, засыпать солью и перемешать.
  2. Разложить сардины по банкам. Залить растительным маслом, оставив около сантиметра у края.
  3. Накрыть банки крышками. Поставить банки в форму для запекания, застеленную пергаментом.
  4. Поставить форму в холодную духовку и включить разогрев на 120 градусов. Готовить рыбу шесть часов.

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#Рецепт #Рыба #Сардины