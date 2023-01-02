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Ідеальний варіант паштету для тих, хто не любить печінку: дуже простий рецепт заготівлі

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Домашній паштет набагато смачніший за магазинні аналоги Новина оновлена 02 січня 2023, 17:58
Домашній паштет набагато смачніший за магазинні аналоги. Фото pinterest.com

Якщо потрібно зробити заготівлю з м’яса, то паштет – чудове рішення

М’ясо можна заготовляти не лише у вигляді традиційної тушонки. Чудова ідея зробити з нього паштет. Багато хто звик до печінкових паштетів, але не всі люблять смак і запах печінки. Однак зробити м’ясну закрутку легко без цього інгредієнта.

Рецепт свинячого паштету без печінки публікує кулінарний портал topkulinar. Паштет готується неймовірно просто у духовці. М’ясна заготівля виходить дуже смачною та ситною.

Інгредієнти:

  • Голова свині – 1 шт.
  • М’ясо свинини – 1,5-2 кг
  • Сало – 500 г
  • Сіль за смаком
  • Лавровий лист
  • Перець запашний горошком
  • Перець чорний молотий

Спосіб приготування:

  1. Голову свині розділити на кілька частин та замочити у воді на ніч. Промити у кількох водах, перемістити у каструлю.
  2. Додати м’ясо, нарізане на кілька частин, кілька листочків лаврового листя і перець запашний горошком.
  3. Залити водою так, щоб вона покрила все м’ясо, варити до готовності. Якщо м’ясо повністю відходить від кісток – значить готове.
  4. Коли все звариться, вийняти на деко або піднос і дати повністю охолонути.
  5. Ретельно відокремити все м’ясо й сало від кісточок, пропустити на м’ясорубці. Так само – сало. Посолити та поперчити.
  6. У простерилізовані банки викласти паштет, накрити кришками і поставити на деко.
  7. В деко залити воду, поставити в духовку на 3-4 години. Спочатку на 200 градусів, коли вода починає кипіти – 130.
  8. Закрутити банки стерильними кришками. Після охолодження перенести до підвалу.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом печінкового паштету з м’яким смаком.

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#Рецепт #Паштет