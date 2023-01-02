Ідеальний варіант паштету для тих, хто не любить печінку: дуже простий рецепт заготівлі

Якщо потрібно зробити заготівлю з м’яса, то паштет – чудове рішення

М’ясо можна заготовляти не лише у вигляді традиційної тушонки. Чудова ідея зробити з нього паштет. Багато хто звик до печінкових паштетів, але не всі люблять смак і запах печінки. Однак зробити м’ясну закрутку легко без цього інгредієнта.

Рецепт свинячого паштету без печінки публікує кулінарний портал topkulinar. Паштет готується неймовірно просто у духовці. М’ясна заготівля виходить дуже смачною та ситною.

Інгредієнти:

Голова свині – 1 шт.

М’ясо свинини – 1,5-2 кг

Сало – 500 г

Сіль за смаком

Лавровий лист

Перець запашний горошком

Перець чорний молотий

Спосіб приготування:

Голову свині розділити на кілька частин та замочити у воді на ніч. Промити у кількох водах, перемістити у каструлю. Додати м’ясо, нарізане на кілька частин, кілька листочків лаврового листя і перець запашний горошком. Залити водою так, щоб вона покрила все м’ясо, варити до готовності. Якщо м’ясо повністю відходить від кісток – значить готове. Коли все звариться, вийняти на деко або піднос і дати повністю охолонути. Ретельно відокремити все м’ясо й сало від кісточок, пропустити на м’ясорубці. Так само – сало. Посолити та поперчити. У простерилізовані банки викласти паштет, накрити кришками і поставити на деко. В деко залити воду, поставити в духовку на 3-4 години. Спочатку на 200 градусів, коли вода починає кипіти – 130. Закрутити банки стерильними кришками. Після охолодження перенести до підвалу.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом печінкового паштету з м’яким смаком.