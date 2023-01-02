Рецепт ідеального бісквіту з трьох інгредієнтів: виходить пористим та повітряним (відео)

Щоб бісквіт не вийшов "забитим", важливо дотриматися пропорцій

Головне у будь-якому торті, це тісто. Бісквіт, здавалося б, простий варіант, але не кожен вміє зробити його повітряним, пишним та пористим. Хоча він може стати основою чудового рулету або смачного бісквітного десерту.

Секрети приготування ідеального бісквіту розповідає Юлія Віліч у своєму фудблозі в Instagram. Рецепт передбачає використання лише трьох інгредієнтів. Такий бісквіт готується без зайвого клопоту і буквально тане в роті.

Як приготувати пишний і повітряний бісквіт

Інгредієнти:

5 яєць

140 г цукру

140 г борошна (для шоколадного варіанту 30 г борошна замініть на какао)

1 ч. л. розпушувача – за бажанням, це додасть висоти

Спосіб приготування:

Яйця кімнатної температури збиваємо із цукром 7-10 хвилин до світлої пишної маси. У два прийоми додаємо борошно. Вимішуємо за годинниковою стрілкою лопаткою знизу і вгору, поки все борошно не розійдеться в тісті. Відразу відправляємо тісто у форму, застелену пергаментом. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 175 градусах 35-40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою. Якщо вона при виході суха – бісквіт готовий. Даємо йому трохи охолонути у відкритій духовці, буквально 10-15 хвилин. Виймаємо бісквіт із форми. Перед тим, як сховати в харчову плівку, бісквіт має повністю охолонути за кімнатної температури. В іншому випадку серединка "спариться". Покладіть бісквіт у холодильник мінімум на 5 годин. Цього часу буде достатньо, щоб вся волога розподілилася рівномірно. Таким чином, його легко нарізати, він не кришитиметься.

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