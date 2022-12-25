Як приготувати бісквітний рулет із доступних інгредієнтів: спрощений рецепт (відео)
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Такий бісквіт довго зберігається, а готувати його дуже швидко
Щоб такого солодкого і, обов'язково, смачного приготувати на свято Нового року-2023? Ідей є безліч: від паляниці з сухофруктами, святкових тістечок "Шишки" до ніжного торта "Медовик" на сковороді, а також бісквітного рулету з кремом, рецепт якого ми публікуємо в цьому матеріалі.
Про те, як приготувати простий такий десерт, розповіла український кондитер Ліза Глінська. Цей бісквіт з доступних інгредієнтів, він має довгий термін зберігання, його можна приготувати заздалегідь і дуже швидко.
Як приготувати бісквітний рулет з кремом
Інгредієнти:
- 250 г яєць (5 штук)
- 120 г цукру (0.8 склянки)
- 130 г борошна (1 склянка)
- Ванільний цукор
- 5 г розпушувача
- 200 г абрикосового варення (або вареного згущеного молока) (1 склянка)
- 50 г вершкового масла, жирністю 62%
- Цукрова пудра (для декору)
- склянка, об'ємом 200 мл
Приготування:
- Змішуємо борошно з розпушувачем, а цукор з ванільним цукром.
- З'єднуємо яйця з цукром та збиваємо на високих обертах (5-7 хвилин).
- Розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовці.
- Збиваємо варення блендером, щоб не було великих шматочків.
- Додаємо до збитих яєць вершкове масло. Обережно перемішуємо.
- Додаємо потроху борошно з розпушувачем. Обережно вмішуємо в тісто.
- Виливаємо тісто на деко з пергаментом. Розрівнюємо його.
- Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 185 градусів, 10-12 хвилин.
- Поки тісто ще гаряче, перекладаємо його на стіл, накриваємо пергаментом, перевертаємо. Знімаємо пергамент, на якому випікалось тісто. Накриваємо ще одним шматочком пергаменту і перевертаємо.
- Поки бісквіт теплий, змащуємо його варенням.
- Скручуємо бісквіт у рулет. Відправляємо його в холодильник на кілька годин.
- Присипаємо цукровою пудрою.
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