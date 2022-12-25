Рус

Як приготувати бісквітний рулет із доступних інгредієнтів: спрощений рецепт (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бісквітний рулет з кремом Новина оновлена 25 грудня 2022, 15:09
Бісквітний рулет з кремом. Фото Скріншот відео

Такий бісквіт довго зберігається, а готувати його дуже швидко

Щоб такого солодкого і, обов'язково, смачного приготувати на свято Нового року-2023? Ідей є безліч: від паляниці з сухофруктами, святкових тістечок "Шишки" до ніжного торта "Медовик" на сковороді, а також бісквітного рулету з кремом, рецепт якого ми публікуємо в цьому матеріалі.

Про те, як приготувати простий такий десерт, розповіла український кондитер Ліза Глінська. Цей бісквіт з доступних інгредієнтів, він має довгий термін зберігання, його можна приготувати заздалегідь і дуже швидко.

Як приготувати бісквітний рулет з кремом

Інгредієнти:

  • 250 г яєць (5 штук)
  • 120 г цукру (0.8 склянки)
  • 130 г борошна (1 склянка)
  • Ванільний цукор
  • 5 г розпушувача
  • 200 г абрикосового варення (або вареного згущеного молока) (1 склянка)
  • 50 г вершкового масла, жирністю 62%
  • Цукрова пудра (для декору)
  • склянка, об'ємом 200 мл

Приготування:

  1. Змішуємо борошно з розпушувачем, а цукор з ванільним цукром.
  2. З'єднуємо яйця з цукром та збиваємо на високих обертах (5-7 хвилин).
  3. Розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовці.
  4. Збиваємо варення блендером, щоб не було великих шматочків.
  5. Додаємо до збитих яєць вершкове масло. Обережно перемішуємо.
  6. Додаємо потроху борошно з розпушувачем. Обережно вмішуємо в тісто.
  7. Виливаємо тісто на деко з пергаментом. Розрівнюємо його.
  8. Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 185 градусів, 10-12 хвилин.
  9. Поки тісто ще гаряче, перекладаємо його на стіл, накриваємо пергаментом, перевертаємо. Знімаємо пергамент, на якому випікалось тісто. Накриваємо ще одним шматочком пергаменту і перевертаємо.
  10. Поки бісквіт теплий, змащуємо його варенням.
  11. Скручуємо бісквіт у рулет. Відправляємо його в холодильник на кілька годин.
  12. Присипаємо цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати ароматне яблучне пюре. Ці ласощі можна додати до випічки або інших страв.

Теги:
#Десерти #Рецепти #Випічка