Як приготувати бісквітний рулет із доступних інгредієнтів: спрощений рецепт (відео)

Такий бісквіт довго зберігається, а готувати його дуже швидко

Щоб такого солодкого і, обов'язково, смачного приготувати на свято Нового року-2023? Ідей є безліч: від паляниці з сухофруктами, святкових тістечок "Шишки" до ніжного торта "Медовик" на сковороді, а також бісквітного рулету з кремом, рецепт якого ми публікуємо в цьому матеріалі.

Про те, як приготувати простий такий десерт, розповіла український кондитер Ліза Глінська. Цей бісквіт з доступних інгредієнтів, він має довгий термін зберігання, його можна приготувати заздалегідь і дуже швидко.

Як приготувати бісквітний рулет з кремом

Інгредієнти:

250 г яєць (5 штук)

120 г цукру (0.8 склянки)

130 г борошна (1 склянка)

Ванільний цукор

5 г розпушувача

200 г абрикосового варення (або вареного згущеного молока) (1 склянка)

50 г вершкового масла, жирністю 62%

Цукрова пудра (для декору)

склянка, об'ємом 200 мл

Приготування:

Змішуємо борошно з розпушувачем, а цукор з ванільним цукром. З'єднуємо яйця з цукром та збиваємо на високих обертах (5-7 хвилин). Розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовці. Збиваємо варення блендером, щоб не було великих шматочків. Додаємо до збитих яєць вершкове масло. Обережно перемішуємо. Додаємо потроху борошно з розпушувачем. Обережно вмішуємо в тісто. Виливаємо тісто на деко з пергаментом. Розрівнюємо його. Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 185 градусів, 10-12 хвилин. Поки тісто ще гаряче, перекладаємо його на стіл, накриваємо пергаментом, перевертаємо. Знімаємо пергамент, на якому випікалось тісто. Накриваємо ще одним шматочком пергаменту і перевертаємо. Поки бісквіт теплий, змащуємо його варенням. Скручуємо бісквіт у рулет. Відправляємо його в холодильник на кілька годин. Присипаємо цукровою пудрою.

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