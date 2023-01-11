Що приготувати із залишків рису: неперевершені лайфхаки від японского шеф-кухаря

Онігірі — це страва японської кухні з прісного рису, зліпленого у вигляді трикутника або кулі

Цей легкий рецепт загорнутого у норі онігірі із начинкою, ідеально підходить для швидкого перекусу чи смачного обіду. Ба більше, його легко адаптувати до ваших власних смакових комбінацій, а ще це чудовий спосіб використати залишки інгредієнтів.

Ви можете ласувати онігірі гарячими, холодними або кімнатної температури, також вони ідеально підходять для обіду в офісі або у школі. Йоші Фудзівара ділиться своїм досвідом та знаннями і докладно розповідає, як приготувати на українській кухні справжні японські онігірі. Щоб отримати поради та підказки читайте рецепт далі.

Фурікаке – це різновид японської приправи, якою зазвичай посипають варений рис. Ви легко приготуєте її власноруч, треба лише змішати сіль, подрібнені норі, суміш чорного та білого кунжуту який варто заздалегідь підсмажити, цукор.

Туна Майо Онігірі

Інгредієнти (на дві порції):

Рис – 200 г

Начинка:

Консервований тунець – 1 банка

Цибуля — половина голівки

Вершкове масло — 15 г

Майонез – 20 г

Соєвий соус – 10 мл

Фурікаке — до смаку

Листи норі – 2 шт

Сіль/перець — до смаку

Приготування Туна Мао Онігірі:

Розігрійте сковорідку на середньому вогні та розімніть тунець до однорідної маси у банці. Відправте вершкове масло і нарізану цибулю на сковороду та трохи підсмажте. Додайте до масла та цибулі тунця, сіль, перець, майонез. Візьміть відварений рис для суші, змочіть руки солоною водою та сформуйте рисовий трикутник чи кульку, додайте всередину начинку і накрийте зверху рисом. Сформуйте гарний рисовий трикутник і оберніть у норі і посипте фурікаке.

А ось кілька смачних ідей для начинок, які можна заховати в саму рисову кульку:

Подрібнену курку і майонез

Мариновані сливи

Мідії та майонез з гострою приправою чилі

Солона сьомга або солона ікра тріски

Ви обмежені лише своєю уявою та смаковими рецепторами. Тож експериментуйте і робіть свої власні домашній онігірі.