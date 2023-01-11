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Что приготовить из остатков риса: непревзойденные лайфхаки от японского шеф-повара

Автор
Анастасия Николаенко
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Автор
В Японии онигири считаются едой для пикников
В Японии онигири считаются едой для пикников. Фото static.1000.menu

Онигири – это блюдо японской кухни из пресного риса, склеенного в виде треугольника или шара

Легкий рецепт завернутого в нори онигири с начинкой идеально подходит для быстрого перекуса или вкусного обеда. Более того, его легко адаптировать к собственным вкусовым комбинациям, а еще это отличный способ использовать остатки ингредиентов.

Вы можете лакомиться онигири горячими, холодными или комнатной температуры, также они идеально подходят для обеда в офисе или в школе. Йоши Фудзивара делится своим опытом и знаниями и подробно рассказывает, как приготовить на украинской кухне настоящие японские онигири. Чтобы получить советы и подсказки, читайте рецепт дальше.

Туна Майо Онигири

Ингредиенты (на две порции):

  • Рис – 200 г

Начинка:

  • Консервированный тунец – 1 банка
  • Лук – половина головки
  • Сливочное масло — 15 г
  • Майонез – 20 г
  • Соевый соус – 10 мл
  • Фурикаке — по вкусу
  • Листья норы – 2 шт
  • Соль/перец — по вкусу

Фурикаке – это разновидность японской приправы, которой обычно посыпают вареный рис. Вы легко приготовите ее собственноручно, нужно только смешать соль, измельченные нори, смесь черного и белого кунжута, который следует заранее поджарить, сахар.

Приготовление Туна Мао Онигири:

  1. Разогрейте сковороду на среднем огне и разомните тунец до однородной массы в банке.
  2. Отправьте сливочное масло и нарезанный лук на сковороду и поджарьте.
  3. Добавьте в масло и лук тунец, соль, перец, майонез.
  4. Возьмите отварной рис для суши, смочите руки соленой водой и сформируйте рисовый треугольник или шарик, добавьте начинку внутрь и накройте сверху рисом.
  5. Сформируйте плотный рисовый треугольник, оберните в нори и посыпьте фурикаке.
Онигири были изобретены еще до появления холодильников, как средство для более длительного хранения свежего риса, чтобы его можно было взять в путешествие
www.justonecookbook.com

А вот несколько вкусных идей для начинок, которые можно добавить в рисовый шарик:

  • Измельченную курицу и майонез
  • Маринованные сливы
  • Мидии и майонез с острым перцем чили
  • Соленую семгу или соленую икру трески

Вы ограничены только своим воображением и вкусовыми рецепторами. Так что экспериментируйте и делайте свои собственные домашние онигири.

Теги:
#Тунец #Японская кухня #Злак #Рецепти