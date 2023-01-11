Что приготовить из остатков риса: непревзойденные лайфхаки от японского шеф-повара

Онигири – это блюдо японской кухни из пресного риса, склеенного в виде треугольника или шара

Легкий рецепт завернутого в нори онигири с начинкой идеально подходит для быстрого перекуса или вкусного обеда. Более того, его легко адаптировать к собственным вкусовым комбинациям, а еще это отличный способ использовать остатки ингредиентов.

Вы можете лакомиться онигири горячими, холодными или комнатной температуры, также они идеально подходят для обеда в офисе или в школе. Йоши Фудзивара делится своим опытом и знаниями и подробно рассказывает, как приготовить на украинской кухне настоящие японские онигири. Чтобы получить советы и подсказки, читайте рецепт дальше.

Туна Майо Онигири

Ингредиенты (на две порции):

Рис – 200 г

Начинка:

Консервированный тунец – 1 банка

Лук – половина головки

Сливочное масло — 15 г

Майонез – 20 г

Соевый соус – 10 мл

Фурикаке — по вкусу

Листья норы – 2 шт

Соль/перец — по вкусу

Фурикаке – это разновидность японской приправы, которой обычно посыпают вареный рис. Вы легко приготовите ее собственноручно, нужно только смешать соль, измельченные нори, смесь черного и белого кунжута, который следует заранее поджарить, сахар.

Приготовление Туна Мао Онигири:

Разогрейте сковороду на среднем огне и разомните тунец до однородной массы в банке. Отправьте сливочное масло и нарезанный лук на сковороду и поджарьте. Добавьте в масло и лук тунец, соль, перец, майонез. Возьмите отварной рис для суши, смочите руки соленой водой и сформируйте рисовый треугольник или шарик, добавьте начинку внутрь и накройте сверху рисом. Сформируйте плотный рисовый треугольник, оберните в нори и посыпьте фурикаке.

А вот несколько вкусных идей для начинок, которые можно добавить в рисовый шарик:

Измельченную курицу и майонез

Маринованные сливы

Мидии и майонез с острым перцем чили

Соленую семгу или соленую икру трески

Вы ограничены только своим воображением и вкусовыми рецепторами. Так что экспериментируйте и делайте свои собственные домашние онигири.