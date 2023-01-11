Что приготовить из остатков риса: непревзойденные лайфхаки от японского шеф-повара
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Онигири – это блюдо японской кухни из пресного риса, склеенного в виде треугольника или шара
Легкий рецепт завернутого в нори онигири с начинкой идеально подходит для быстрого перекуса или вкусного обеда. Более того, его легко адаптировать к собственным вкусовым комбинациям, а еще это отличный способ использовать остатки ингредиентов.
Вы можете лакомиться онигири горячими, холодными или комнатной температуры, также они идеально подходят для обеда в офисе или в школе. Йоши Фудзивара делится своим опытом и знаниями и подробно рассказывает, как приготовить на украинской кухне настоящие японские онигири. Чтобы получить советы и подсказки, читайте рецепт дальше.
Туна Майо Онигири
Ингредиенты (на две порции):
- Рис – 200 г
Начинка:
- Консервированный тунец – 1 банка
- Лук – половина головки
- Сливочное масло — 15 г
- Майонез – 20 г
- Соевый соус – 10 мл
- Фурикаке — по вкусу
- Листья норы – 2 шт
- Соль/перец — по вкусу
Фурикаке – это разновидность японской приправы, которой обычно посыпают вареный рис. Вы легко приготовите ее собственноручно, нужно только смешать соль, измельченные нори, смесь черного и белого кунжута, который следует заранее поджарить, сахар.
Приготовление Туна Мао Онигири:
- Разогрейте сковороду на среднем огне и разомните тунец до однородной массы в банке.
- Отправьте сливочное масло и нарезанный лук на сковороду и поджарьте.
- Добавьте в масло и лук тунец, соль, перец, майонез.
- Возьмите отварной рис для суши, смочите руки соленой водой и сформируйте рисовый треугольник или шарик, добавьте начинку внутрь и накройте сверху рисом.
- Сформируйте плотный рисовый треугольник, оберните в нори и посыпьте фурикаке.
А вот несколько вкусных идей для начинок, которые можно добавить в рисовый шарик:
- Измельченную курицу и майонез
- Маринованные сливы
- Мидии и майонез с острым перцем чили
- Соленую семгу или соленую икру трески
Вы ограничены только своим воображением и вкусовыми рецепторами. Так что экспериментируйте и делайте свои собственные домашние онигири.