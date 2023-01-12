Найдешевший десерт із варення: як легко приготувати домашній мармелад

Такий мармелад виходить набагато смачнішим за покупний, а приготувати його можна в мікрохвильовій печі

Якщо у вас є залишки варення і ви не знаєте що з нього приготувати — ми вам допоможемо. Завжди можна зробити пиріг. Варіантів безліч — це і насипний пиріг, і тарт, і смачний бісквітний рулет. Але спробуйте приготувати із залишків варення мармелад. Інгредієнтів для цього потрібно мінімум, як і часу, адже готується цей мармелад у мікрохвильовій печі, проте смакуватиме він як дорослим, так і дітям.

Автор рецепту зазначає, що обрати для мармеладу можна будь-яке варення, головне щоб воно було улюбленим. Експериментуйте та насолоджуйтесь результатом, адже порційні мармеладки можна не лише їсти у родинному колі, а й презентувати друзям.

Складові

Цукор – 400 г

Желатин – 30 г

Улюблене варення – половина склянки

Лимонна кислота – половина чайної ложки

Кип’ячена вода – 250 мл

Спосіб приготування

Желатин залийте кип’яченою водою і залиште доти, доки він повністю не розчиниться. Улюблене варення пропустіть через сито або збийте блендером, додайте лимонної кислоти. Маса повинна вийти рідкуватою. Перелийте масу в ємність з бортиками і відправте в мікрохвильову піч на півтори хвилини. Додайте в нагріте варення желатин, добре перемішайте та відправте ще на півтори хвилини в мікрохвильову піч. Повторіть цю дію ще один раз. Підготуйте форму, застелену пергаментом або харчовою плівкою, вилийте в неї готову масу, дайте охолонути і заберіть в холодне місце на три години. Готовий мармелад наріжте шматочками та посипте за бажанням цукровою пудрою.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачне варення із мандаринів, а також чарівний джем із гарбуза. Їх також можна використовувати як смачну основу для мармеладу.