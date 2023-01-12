Самый дешевый десерт из варенья: как легко приготовить домашний мармелад
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Такой мармелад получается намного вкуснее покупного, а приготовить его можно в микроволновке
Если у вас есть остатки варенья и вы не знаете, что из него приготовить — мы вам поможем. Всегда можно испечь пирог. Вариантов великое множество — это и насыпной пирог, и тарт, и вкусный бисквитный рулет. Но попробуйте приготовить из остатков варенья мармелад. Ингредиентов для этого нужно минимум, как и времени, ведь готовится этот мармелад в микроволновке, зато вкус порадует как взрослых, так и детей.
Автор рецепта отмечает, что выбрать для мармелада можно любое варенье, главное чтобы оно было любимым. Экспериментируйте и наслаждайтесь результатом, ведь порционные мармеладки можно не только есть в кругу семьи, но и презентовать друзьям.
Ингредиенты
- Сахар – 400 г
- Желатин – 30 г
- Любимое варенье – половина стакана
- Лимонная кислота – половина чайной ложки
- Кипяченая вода – 250 мл
Способ приготовления
- Желатин залейте кипяченой водой и оставьте до тех пор, пока он полностью раствориться.
- Любимое варенье пропустите через сито или взбейте погружным блендером, добавьте лимонной кислоты. Масса должна получиться жидковатой.
- Перелейте получившуюся массу в емкость с бортиками и отправьте в микроволновку на полторы минуты.
- Добавьте в нагретое варенье желатин, хорошо перемешайте и отправьте еще на полторы минуты в микроволновку. Повторите это действие еще раз.
- Подготовьте форму, застеленную пергаментом или пищевой пленкой, вылейте в нее готовую массу, дайте остыть и уберите в холодное место на три часа.
- Готовый мармелад нарежьте кубики и посыпьте по желанию сахарной пудрой.
Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусное варенье из мандаринов, а также волшебный джем из тыквы. Их тоже можно использовать как вкусную основу для мармелада.