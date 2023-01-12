Самый дешевый десерт из варенья: как легко приготовить домашний мармелад

Такой мармелад получается намного вкуснее покупного, а приготовить его можно в микроволновке

Если у вас есть остатки варенья и вы не знаете, что из него приготовить — мы вам поможем. Всегда можно испечь пирог. Вариантов великое множество — это и насыпной пирог, и тарт, и вкусный бисквитный рулет. Но попробуйте приготовить из остатков варенья мармелад. Ингредиентов для этого нужно минимум, как и времени, ведь готовится этот мармелад в микроволновке, зато вкус порадует как взрослых, так и детей.

Автор рецепта отмечает, что выбрать для мармелада можно любое варенье, главное чтобы оно было любимым. Экспериментируйте и наслаждайтесь результатом, ведь порционные мармеладки можно не только есть в кругу семьи, но и презентовать друзьям.

Ингредиенты

Сахар – 400 г

Желатин – 30 г

Любимое варенье – половина стакана

Лимонная кислота – половина чайной ложки

Кипяченая вода – 250 мл

Способ приготовления

Желатин залейте кипяченой водой и оставьте до тех пор, пока он полностью раствориться. Любимое варенье пропустите через сито или взбейте погружным блендером, добавьте лимонной кислоты. Масса должна получиться жидковатой. Перелейте получившуюся массу в емкость с бортиками и отправьте в микроволновку на полторы минуты. Добавьте в нагретое варенье желатин, хорошо перемешайте и отправьте еще на полторы минуты в микроволновку. Повторите это действие еще раз. Подготовьте форму, застеленную пергаментом или пищевой пленкой, вылейте в нее готовую массу, дайте остыть и уберите в холодное место на три часа. Готовый мармелад нарежьте кубики и посыпьте по желанию сахарной пудрой.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкусное варенье из мандаринов, а также волшебный джем из тыквы. Их тоже можно использовать как вкусную основу для мармелада.