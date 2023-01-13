Не залишиться ані шматочка: незвичайний балканський пиріг із тіста філо зі шпинатом

Тісто філо можна придбати у будь-якому магазині, проте ми пропонуємо його приготувати самостійно

Є багато рецептів пирогів, проте балканський займає важливе місце серед поціновувачів смачної випічки. Ви можете використовувати різноманітну начинку — солону, солодку і навіть додавати власноруч зроблений заварний крем. Найкраще смакуватимуть такі поєднання начинок: риба+плавлений сир+яйця, гриби+курка+сир, вишня+яблуко+кориця. Головне — ваша фантазія та натхнення.

Автор рецепта розповідає, що такий пиріг має велику популярність у Хорватії, а в дитинстві він не знав нічого смачнішого, тож від бабусиного балканського пирога не лишалось навіть крихти.

Інгредієнти

Для тіста

500 г борошна

300 мл теплої води

сіль

Для начинки

500 г сиру

300 г шпинату, промитого і нарізаного

2 столові ложки сметани

Збираємо пиріг

Борошно для присипки

Рослинна олія

5-6 столових ложок молока кімнатної температури

Кунжут

Як приготувати тісто для лаваша

Як це зазвичай буває, починати потрібно з тіста. Якщо є можливість – варто просіяти борошно, адже тоді тісто стане пухкішим

Додайте 1/3 чайної ложки солі в борошно, а потім додайте теплу воду. Існує різниця між холодною та теплою водою. Якщо ви додасте холодну воду, то вам доведеться довше чекати, поки тісто відпочине (приблизно 1,5-2 години), але тісто буде легше розтягуватися. Якщо використовувати теплу воду, то тісто буде готове до використання приблизно через пів години. Вимішуйте тісто кілька хвилин, поки воно не стане еластичним і не перестане прилипати до миски. Перенесіть тісто на робочу поверхню та сформуйте з нього круглу кулю. Залишіть тісто на змащеній олією дошці мінімум на півгодини – обов’язково змастіть і верх тіста олією, щоб воно не підсохло. Через пів години тісто готове до розкочування. За допомогою качалки розкачайте тісто якомога тонше. Тепер потрібно максимально розтягнути тісто. Просто просуньте руки під тісто і акуратно і легко витягніть їх долонями вгору, торкаючись тіста лише верхівками пальців. Повторіть цей трюк по всьому тісту, поки не розтягнете його в усіх напрямках.

Начинка для пирога

Для начинки протушкуйте нарізаний шпинат разом з сиром, сметаною і сіллю. Можна додати печериці та плавлені сирки. Викладіть начинку на тісто та за допомогою тканини згорніть тісто ковбаскою. Змастіть деко рослинною олією і перекладіть пиріг у форму, зробивши спіралеподібну форму, починаючи з середини дека.

Приготування

Випікайте лаваш у розігрітій духовці до 200°C протягом 30 хвилин. За п'ять хвилин до кінця дістаньте пиріг і змастіть його молоком (5-6 ст.л.), щоб скоринка не була надто хрусткою та посипте кунжутом. Готуйте пиріг останні 5 хвилин, потім залиште його на десять хвилин, щоб він охолонув. Подавайте балканський пиріг зі шпинату, поки він ще теплий.

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