Не залишиться ані шматочка: незвичайний балканський пиріг із тіста філо зі шпинатом
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Тісто філо можна придбати у будь-якому магазині, проте ми пропонуємо його приготувати самостійно
Є багато рецептів пирогів, проте балканський займає важливе місце серед поціновувачів смачної випічки. Ви можете використовувати різноманітну начинку — солону, солодку і навіть додавати власноруч зроблений заварний крем. Найкраще смакуватимуть такі поєднання начинок: риба+плавлений сир+яйця, гриби+курка+сир, вишня+яблуко+кориця. Головне — ваша фантазія та натхнення.
Автор рецепта розповідає, що такий пиріг має велику популярність у Хорватії, а в дитинстві він не знав нічого смачнішого, тож від бабусиного балканського пирога не лишалось навіть крихти.
Інгредієнти
Для тіста
- 500 г борошна
- 300 мл теплої води
- сіль
Для начинки
- 500 г сиру
- 300 г шпинату, промитого і нарізаного
- 2 столові ложки сметани
Збираємо пиріг
- Борошно для присипки
- Рослинна олія
- 5-6 столових ложок молока кімнатної температури
- Кунжут
Як приготувати тісто для лаваша
Як це зазвичай буває, починати потрібно з тіста. Якщо є можливість – варто просіяти борошно, адже тоді тісто стане пухкішим
- Додайте 1/3 чайної ложки солі в борошно, а потім додайте теплу воду. Існує різниця між холодною та теплою водою. Якщо ви додасте холодну воду, то вам доведеться довше чекати, поки тісто відпочине (приблизно 1,5-2 години), але тісто буде легше розтягуватися. Якщо використовувати теплу воду, то тісто буде готове до використання приблизно через пів години.
- Вимішуйте тісто кілька хвилин, поки воно не стане еластичним і не перестане прилипати до миски.
- Перенесіть тісто на робочу поверхню та сформуйте з нього круглу кулю.
- Залишіть тісто на змащеній олією дошці мінімум на півгодини – обов’язково змастіть і верх тіста олією, щоб воно не підсохло.
- Через пів години тісто готове до розкочування.
- За допомогою качалки розкачайте тісто якомога тонше.
- Тепер потрібно максимально розтягнути тісто. Просто просуньте руки під тісто і акуратно і легко витягніть їх долонями вгору, торкаючись тіста лише верхівками пальців. Повторіть цей трюк по всьому тісту, поки не розтягнете його в усіх напрямках.
Начинка для пирога
- Для начинки протушкуйте нарізаний шпинат разом з сиром, сметаною і сіллю. Можна додати печериці та плавлені сирки.
- Викладіть начинку на тісто та за допомогою тканини згорніть тісто ковбаскою.
- Змастіть деко рослинною олією і перекладіть пиріг у форму, зробивши спіралеподібну форму, починаючи з середини дека.
Приготування
- Випікайте лаваш у розігрітій духовці до 200°C протягом 30 хвилин.
- За п'ять хвилин до кінця дістаньте пиріг і змастіть його молоком (5-6 ст.л.), щоб скоринка не була надто хрусткою та посипте кунжутом.
- Готуйте пиріг останні 5 хвилин, потім залиште його на десять хвилин, щоб він охолонув.
- Подавайте балканський пиріг зі шпинату, поки він ще теплий.
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