Не останется ни кусочка: необычный балканский пирог из теста фило со шпинатом

Тесто фило можно приобрести в любом магазине, но мы предлагаем его приготовить самостоятельно

Есть много рецептов пирогов, однако балканский занимает важное место среди любителей вкусной выпечки. Вы можете использовать разнообразную начинку – соленую, сладкую и даже добавлять собственноручно сделанный заварной крем. Лучшие сочетания начинок такие: рыба + плавленый сыр + яйца, грибы + курица + сыр, вишня + яблоко + корица. Главное – ваша фантазия и вдохновение.

Автор рецепта рассказывает, что этот пирог пользуется большой популярностью в Хорватии, а в детстве он не знал ничего вкуснее, поэтому от бабушкиного балканского пирога со шпинатом и сыром не оставалось даже крошек.

Ингредиенты

Для теста

500 г муки

300 мл теплой воды

соль

Для начинки

500 г сыра

300 г шпината, промытого и нарезанного

2 столовые ложки сметаны

Собираем пирог

Мука для присыпки

Растительное масло

5-6 столовых ложек молока комнатной температуры

Кунжут

Как приготовить тесто для лаваша

Как это обычно бывает, начинать нужно с теста. Если есть возможность – следует просеять муку, ведь тогда тесто станет более рыхлым.

Добавьте 1/3 чайной ложки соли в муку, затем добавьте теплую воду. Есть разница между холодной и теплой водой. Если вы добавите холодную воду, вам придется дольше ждать, пока тесто отдохнет (примерно 1,5-2 часа), но тесто будет легче растягиваться. Если использовать теплую воду, тесто будет готово к использованию примерно через полчаса. Вымешивайте тесто несколько минут, пока оно не станет эластичным и не перестанет прилипать к миске. Перенесите тесто на рабочую поверхность и сформуйте из него круглый шар. Оставьте тесто на смазанной растительным маслом доске минимум на полчаса – обязательно смажьте и верх теста растительным маслом, чтобы оно не подсохло. Через полчаса тесто готово к раскатке. С помощью скалки раскатайте тесто как можно тоньше. Теперь нужно максимально растянуть тесто. Просто просуньте руки под тесто и аккуратно вытяните их ладонями вверх, касайтесь теста только верхушками пальцев. Повторите этот трюк по всему тесту, пока не растянете его по всем направлениям.

Начинка для пирога

Для начинки протушите нарезанный шпинат вместе с творогом, сметаной и солью. Можно добавить шампиньоны и плавленые сырки. Выложите начинку на тесто и с помощью ткани сверните тесто колбаской. Смажьте противень растительным маслом и переложите пирог в форму, сделав спиралевидную форму, начиная с середины противня.

Приготовление

Выпекайте лаваш в разогретой духовке до 200° C в течение 30 минут. За пять минут до конца достаньте пирог и смажьте его молоком (5-6 ст.л.), чтобы корочка не была слишком хрустящей и посыпьте кунжутом. Готовьте пирог последние 5 минут, затем оставьте его на десять минут, чтобы он остыл. Подавайте балканский пирог из шпината, пока он еще теплый.

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