Не останется ни кусочка: необычный балканский пирог из теста фило со шпинатом
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Тесто фило можно приобрести в любом магазине, но мы предлагаем его приготовить самостоятельно
Есть много рецептов пирогов, однако балканский занимает важное место среди любителей вкусной выпечки. Вы можете использовать разнообразную начинку – соленую, сладкую и даже добавлять собственноручно сделанный заварной крем. Лучшие сочетания начинок такие: рыба + плавленый сыр + яйца, грибы + курица + сыр, вишня + яблоко + корица. Главное – ваша фантазия и вдохновение.
Автор рецепта рассказывает, что этот пирог пользуется большой популярностью в Хорватии, а в детстве он не знал ничего вкуснее, поэтому от бабушкиного балканского пирога со шпинатом и сыром не оставалось даже крошек.
Ингредиенты
Для теста
- 500 г муки
- 300 мл теплой воды
- соль
Для начинки
- 500 г сыра
- 300 г шпината, промытого и нарезанного
- 2 столовые ложки сметаны
Собираем пирог
- Мука для присыпки
- Растительное масло
- 5-6 столовых ложек молока комнатной температуры
- Кунжут
Как приготовить тесто для лаваша
Как это обычно бывает, начинать нужно с теста. Если есть возможность – следует просеять муку, ведь тогда тесто станет более рыхлым.
- Добавьте 1/3 чайной ложки соли в муку, затем добавьте теплую воду. Есть разница между холодной и теплой водой. Если вы добавите холодную воду, вам придется дольше ждать, пока тесто отдохнет (примерно 1,5-2 часа), но тесто будет легче растягиваться. Если использовать теплую воду, тесто будет готово к использованию примерно через полчаса.
- Вымешивайте тесто несколько минут, пока оно не станет эластичным и не перестанет прилипать к миске.
- Перенесите тесто на рабочую поверхность и сформуйте из него круглый шар.
- Оставьте тесто на смазанной растительным маслом доске минимум на полчаса – обязательно смажьте и верх теста растительным маслом, чтобы оно не подсохло.
- Через полчаса тесто готово к раскатке.
- С помощью скалки раскатайте тесто как можно тоньше.
- Теперь нужно максимально растянуть тесто. Просто просуньте руки под тесто и аккуратно вытяните их ладонями вверх, касайтесь теста только верхушками пальцев. Повторите этот трюк по всему тесту, пока не растянете его по всем направлениям.
Начинка для пирога
- Для начинки протушите нарезанный шпинат вместе с творогом, сметаной и солью. Можно добавить шампиньоны и плавленые сырки.
- Выложите начинку на тесто и с помощью ткани сверните тесто колбаской.
- Смажьте противень растительным маслом и переложите пирог в форму, сделав спиралевидную форму, начиная с середины противня.
Приготовление
- Выпекайте лаваш в разогретой духовке до 200° C в течение 30 минут.
- За пять минут до конца достаньте пирог и смажьте его молоком (5-6 ст.л.), чтобы корочка не была слишком хрустящей и посыпьте кунжутом.
- Готовьте пирог последние 5 минут, затем оставьте его на десять минут, чтобы он остыл.
- Подавайте балканский пирог из шпината, пока он еще теплый.
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