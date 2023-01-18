Лінива лазанья на швидку руку: простий рецепт страви, з якою не потрібно возитися
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Лазанья за цим рецептом виходить дуже ніжною, а начинка — соковитою
Приготувати справжню італійську лазанью в кілька процесів вдається не кожному. Ці шари, соуси бешамель і болоньєзе… Все це забирає час. Втім, і відмовлятися від страви зовсім не варто.
Для самих лінивих пропонуємо простий рецепт лазаньї нашвидкуруч. Готується страва зі звичайного лаваша, який продається в будь-якому магазині, пише vazhnoznat. Також розповімо про легкий спосіб приготування соусів. Простіше простого!
Як приготувати лазанью із лаваша з фаршем
Інгредієнти:
- 3 листи лаваша
- 150 г сиру
- 300 г м’ясного фаршу
- 250 г томатів у власному соку або 2 ст. л. томатної пасти
- 1 морква
- 1 цибуля
- сіль, перець за смаком
Бешамель:
- 2 ст. л. борошна
- 1 л молока
- 50 г вершкового масла
- 0,5 ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 0,5 ч. л. чорного меленого перцю
Приготування:
- Обсмажуємо фарш у казані або сковороді з олією. Розбиваємо його на грудочки і смажимо, постійно помішуючи. Додаємо сіль і чорний мелений перець.
- До фаршу додаємо дрібно нарізану цибулю і моркву, натерту на великій тертці. Перемішуємо і обсмажуємо ще кілька хвилин. Додаємо томати у власному соку або томатну пасту. Перемішуємо, накриваємо кришкою і тушимо на помірному вогні 30 хвилин.
- Готуємо бешамель. На суху сковороду висипаємо 2 столові ложки борошна. Постійно помішуючи, обсмажуємо його (воно має стати злегка бежевим та з легким горіховим запахом). У підсмажене борошно додаємо трохи молока і розмішуємо, щоб не було грудочок. Всипаємо сіль, цукор і чорний перець.
- Доливаємо молоко, що залишилося, і знову ставимо на вогонь. Додаємо вершкове масло. При постійному помішуванні доводимо суміш до кипіння. Коли масло розчиниться і соус стане густим і з пухирцями, знімаємо з вогню.
- Збираємо лазанью. На деко викладаємо нарізані листи лаваша. Змащуємо м’ясним та молочним соусом. Останній лаваш змащуємо соусом бешамель, а зверху посипаємо натертим сиром. Відправляємо лазанью в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
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