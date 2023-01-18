Ленивая лазанья на скорую руку: простой рецепт блюда, с которым не нужно возиться

Лазанья по этому рецепту получается очень нежной, а начинка — сочной

Приготовить настоящую итальянскую лазанью в несколько процессов удается не каждому. Эти слои, соусы бешамель и болоньезе… Все это забирает время. Впрочем, и отказываться от блюда совсем не стоит.

Для самых ленивых предлагаем простой рецепт лазаньи на скорую руку. Готовится блюдо из обычного лаваша, который продается в любом магазине, пишет vazhnoznat. Также расскажем о легком способе приготовления соусов. Проще простого!

Как приготовить лазанью из лаваша с фаршем

Ингредиенты:

3 листа лаваша

150 г сыра

300 г мясного фарша

250 г томатов в собственном соку или 2 ст. л. томатной пасты

1 морковь

1 лук

соль, перец по вкусу

Бешамель:

2 ст. л. муки

1 л молока

50 г сливочного масла

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

0,5 ч. л. черного молотого перца

Приготовление:

Обжариваем фарш в казане или сковороде с растительным маслом. Разбиваем его на комочки и жарим, постоянно помешивая. Добавляем соль и черный молотый перец. К фаршу добавляем мелко нарезанный лук и морковь, натертую на крупной терке. Перемешиваем и обжариваем еще несколько минут. Добавляем томаты в собственном соку или томатную пасту. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на умеренном огне 30 минут. Готовим бешамель. На сухую сковороду высыпаем 2 столовые ложки муки. Постоянно помешивая, обжариваем ее (она должна стать слегка бежевой и с легким ореховым запахом). В поджаренную муку добавляем немного молока и размешиваем, чтобы не было комочков. Всыпаем соль, сахар и черный перец. Доливаем оставшееся молоко и снова ставим на огонь. Добавляем сливочное масло. При постоянном помешивании доводим смесь до кипения. Когда масло растворится и соус станет густым и с пузырьками, снимаем с огня. Собираем лазанью. На противень выкладываем нарезанные листы лаваша. Смазываем мясным и молочным соусом. Последний лаваш смазываем соусом бешамель, а сверху посыпаем натертым сыром. Отправляем лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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