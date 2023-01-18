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Ленивая лазанья на скорую руку: простой рецепт блюда, с которым не нужно возиться

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Ленивая лазанья из лаваша - простой рецепт Новость обновлена 18 января 2023, 15:30
Ленивая лазанья из лаваша - простой рецепт. Фото povar

Лазанья по этому рецепту получается очень нежной, а начинка — сочной

Приготовить настоящую итальянскую лазанью в несколько процессов удается не каждому. Эти слои, соусы бешамель и болоньезе… Все это забирает время. Впрочем, и отказываться от блюда совсем не стоит.

Для самых ленивых предлагаем простой рецепт лазаньи на скорую руку. Готовится блюдо из обычного лаваша, который продается в любом магазине, пишет vazhnoznat. Также расскажем о легком способе приготовления соусов. Проще простого!

Как приготовить лазанью из лаваша с фаршем

Ингредиенты:

  • 3 листа лаваша
  • 150 г сыра
  • 300 г мясного фарша
  • 250 г томатов в собственном соку или 2 ст. л. томатной пасты
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • соль, перец по вкусу

Бешамель:

  • 2 ст. л. муки
  • 1 л молока
  • 50 г сливочного масла
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца

Приготовление:

  1. Обжариваем фарш в казане или сковороде с растительным маслом. Разбиваем его на комочки и жарим, постоянно помешивая. Добавляем соль и черный молотый перец.
  2. К фаршу добавляем мелко нарезанный лук и морковь, натертую на крупной терке. Перемешиваем и обжариваем еще несколько минут. Добавляем томаты в собственном соку или томатную пасту. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на умеренном огне 30 минут.
  3. Готовим бешамель. На сухую сковороду высыпаем 2 столовые ложки муки. Постоянно помешивая, обжариваем ее (она должна стать слегка бежевой и с легким ореховым запахом). В поджаренную муку добавляем немного молока и размешиваем, чтобы не было комочков. Всыпаем соль, сахар и черный перец.
  4. Доливаем оставшееся молоко и снова ставим на огонь. Добавляем сливочное масло. При постоянном помешивании доводим смесь до кипения. Когда масло растворится и соус станет густым и с пузырьками, снимаем с огня.
  5. Собираем лазанью. На противень выкладываем нарезанные листы лаваша. Смазываем мясным и молочным соусом. Последний лаваш смазываем соусом бешамель, а сверху посыпаем натертым сыром. Отправляем лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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#Рецепт #Лазанья #Лаваш