Ленивая лазанья на скорую руку: простой рецепт блюда, с которым не нужно возиться
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Лазанья по этому рецепту получается очень нежной, а начинка — сочной
Приготовить настоящую итальянскую лазанью в несколько процессов удается не каждому. Эти слои, соусы бешамель и болоньезе… Все это забирает время. Впрочем, и отказываться от блюда совсем не стоит.
Для самых ленивых предлагаем простой рецепт лазаньи на скорую руку. Готовится блюдо из обычного лаваша, который продается в любом магазине, пишет vazhnoznat. Также расскажем о легком способе приготовления соусов. Проще простого!
Как приготовить лазанью из лаваша с фаршем
Ингредиенты:
- 3 листа лаваша
- 150 г сыра
- 300 г мясного фарша
- 250 г томатов в собственном соку или 2 ст. л. томатной пасты
- 1 морковь
- 1 лук
- соль, перец по вкусу
Бешамель:
- 2 ст. л. муки
- 1 л молока
- 50 г сливочного масла
- 0,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
Приготовление:
- Обжариваем фарш в казане или сковороде с растительным маслом. Разбиваем его на комочки и жарим, постоянно помешивая. Добавляем соль и черный молотый перец.
- К фаршу добавляем мелко нарезанный лук и морковь, натертую на крупной терке. Перемешиваем и обжариваем еще несколько минут. Добавляем томаты в собственном соку или томатную пасту. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на умеренном огне 30 минут.
- Готовим бешамель. На сухую сковороду высыпаем 2 столовые ложки муки. Постоянно помешивая, обжариваем ее (она должна стать слегка бежевой и с легким ореховым запахом). В поджаренную муку добавляем немного молока и размешиваем, чтобы не было комочков. Всыпаем соль, сахар и черный перец.
- Доливаем оставшееся молоко и снова ставим на огонь. Добавляем сливочное масло. При постоянном помешивании доводим смесь до кипения. Когда масло растворится и соус станет густым и с пузырьками, снимаем с огня.
- Собираем лазанью. На противень выкладываем нарезанные листы лаваша. Смазываем мясным и молочным соусом. Последний лаваш смазываем соусом бешамель, а сверху посыпаем натертым сыром. Отправляем лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
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